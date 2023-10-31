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https://sputniknews.com.tr/20231031/asgari-ucret-ve-emekli-maasina-zamda-net-rakam-verildi-olasiliklara-gore-hesaplandi-1076907126.html
Asgari ücret ve emekli maaşına zamda net rakam verildi: Olasılıklara göre hesaplandı
Asgari ücret ve emekli maaşına zamda net rakam verildi: Olasılıklara göre hesaplandı
Aralık ayı itibarıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını yapmış olacak. Yapılacak refah payı ilavesiyle yüzde 50'ye yakın bir artış olması... 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T08:33+0300
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2023 yıl sonu yaklaşırken 'Emekli ve memur zammı ne kadar olacak, asgari ücret kaç lira olacak' soruları gündemdeki yerini koruyor. Temmuz-Aralık 2023 dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı asgari ücret, emekli ve memur zammı ile sosyal destek ödemeleri başta olmak üzere özel sektör dahil maaşlarda belirleyici olacak.Sabah'ın haberine göre, aralık ayı itibarıyla birlikte Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantılarını yapmış olacak. Geçtiğimiz iki yılda asgari ücret hem ocak hem de temmuz aylarında belirlenmişti. 2024 yılı için de böyle bir beklenti bulunuyor.Asgari ücrete zam ne kadar olacak?Komisyon özellikle alım güçlerini, rekabeti ve enflasyon yükselişini masaya yatırarak bir ücret belirleyecek. Orta Vadeli Programda öngörülen yüzde 65'lik yıl sonu enflasyonuna göre 6 aylık enflasyonun yüzde 38'e yakın olması bekleniyor.Yapılacak bir refah payı ilavesiyle yine yüzde 50'ye yakın bir artış olması bekleniyor. Şu anda net asgari ücret 11.402,32 TL olarak uygulanıyor. Yüzde 50 artış olduğunda net rakam 17 bin 103,48 TL'ye çıkacak. 6 aylık enflasyona göre artış olursa yeni asgari ücret net 15 bin 735,20 TL olacak.Asgari ücretteki vergi istisnasının devam etmesi bekleniyor. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmıyor. Aynı zamanda diğer ücretlerdeki asgari ücret kadar kısımdan da vergi alınmıyor.Emekli zammı ne kadar olacak?Yılda iki kez artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını enflasyon belirliyor. Son 6 aylık enflasyon kadar artış yapılırken buna refah payı da ilave ediliyor. Enflasyon son 3 aylık oranda yüzde 25.11 olarak hesaplanmıştı. Ekim ayı enflasyonu ile 4 aylık enflasyon da belli olacak. Orta Vadeli Programa göre yüzde 38'lik 6 aylık enflasyon hesaplanmıştı. Refah payı ile bu oranın yüzde 50'yi bulması bekleniyor.Toplu sözleşme artışıyla birlikte enflasyon farkı alan memurlar ve memur emeklileri için ocak ayında artış yüzde 15 olacak. Bunun üzerine de enflasyon farkı eklenecek.OVP'ye göre hesaplandığında artış oranı yüzde 49'u buluyor. Refah payı ile bu emeklilerin ve memurların artışının da yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor.Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, ocak ayı memur zammını yüzde 15 olarak kararlaştırırken, bu artış Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 enflasyon tahminine göre yüzde 49.46'ya ulaşacak.
https://sputniknews.com.tr/20231031/kabine-toplaniyor-gozler-emekli-zammi-ve-faizsiz-evlilik-kredisine-cevrildi-1076906812.html
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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2023, emekli
asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret 2023, emekli

Asgari ücret ve emekli maaşına zamda net rakam verildi: Olasılıklara göre hesaplandı

08:33 31.10.2023
© AATL
TL - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2023
© AA
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Aralık ayı itibarıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını yapmış olacak. Yapılacak refah payı ilavesiyle yüzde 50'ye yakın bir artış olması bekleniyor. Net rakamın 17 bin TL seviyesine yükselmesi beklenirken 6 aylık enflasyona göre artış olursa yeni asgari ücret net 15 bin 735 lira olacak.
2023 yıl sonu yaklaşırken 'Emekli ve memur zammı ne kadar olacak, asgari ücret kaç lira olacak' soruları gündemdeki yerini koruyor. Temmuz-Aralık 2023 dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı asgari ücret, emekli ve memur zammı ile sosyal destek ödemeleri başta olmak üzere özel sektör dahil maaşlarda belirleyici olacak.
Sabah'ın haberine göre, aralık ayı itibarıyla birlikte Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantılarını yapmış olacak. Geçtiğimiz iki yılda asgari ücret hem ocak hem de temmuz aylarında belirlenmişti. 2024 yılı için de böyle bir beklenti bulunuyor.

Asgari ücrete zam ne kadar olacak?

Komisyon özellikle alım güçlerini, rekabeti ve enflasyon yükselişini masaya yatırarak bir ücret belirleyecek. Orta Vadeli Programda öngörülen yüzde 65'lik yıl sonu enflasyonuna göre 6 aylık enflasyonun yüzde 38'e yakın olması bekleniyor.
Yapılacak bir refah payı ilavesiyle yine yüzde 50'ye yakın bir artış olması bekleniyor. Şu anda net asgari ücret 11.402,32 TL olarak uygulanıyor. Yüzde 50 artış olduğunda net rakam 17 bin 103,48 TL'ye çıkacak. 6 aylık enflasyona göre artış olursa yeni asgari ücret net 15 bin 735,20 TL olacak.
Asgari ücretteki vergi istisnasının devam etmesi bekleniyor. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmıyor. Aynı zamanda diğer ücretlerdeki asgari ücret kadar kısımdan da vergi alınmıyor.

Emekli zammı ne kadar olacak?

Yılda iki kez artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını enflasyon belirliyor. Son 6 aylık enflasyon kadar artış yapılırken buna refah payı da ilave ediliyor. Enflasyon son 3 aylık oranda yüzde 25.11 olarak hesaplanmıştı. Ekim ayı enflasyonu ile 4 aylık enflasyon da belli olacak. Orta Vadeli Programa göre yüzde 38'lik 6 aylık enflasyon hesaplanmıştı. Refah payı ile bu oranın yüzde 50'yi bulması bekleniyor.
Toplu sözleşme artışıyla birlikte enflasyon farkı alan memurlar ve memur emeklileri için ocak ayında artış yüzde 15 olacak. Bunun üzerine de enflasyon farkı eklenecek.
OVP'ye göre hesaplandığında artış oranı yüzde 49'u buluyor. Refah payı ile bu emeklilerin ve memurların artışının da yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, ocak ayı memur zammını yüzde 15 olarak kararlaştırırken, bu artış Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 enflasyon tahminine göre yüzde 49.46'ya ulaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2023
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Kabine toplanıyor: Gözler emekli zammı ve faizsiz evlilik kredisine çevrildi
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