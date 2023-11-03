https://sputniknews.com.tr/20231103/kastamonuda-cop-konteynerinin-yaninda-yeni-dogmus-bebek-bulundu-1077018210.html

Kastamonu'da çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu

Kastamonu'da çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu

Kastamonu’da çöp konteynerinin yanında çöp poşetine sarılmış vaziyette yeni doğmuş erkek bebek bulundu. Bebek, hastanede tedavi altına alındı. 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T01:58+0300

2023-11-03T01:58+0300

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türkiye

kastamonu

bebek

bebek

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Kastamonu'da çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde yeni doğmuş erkek bebek bulundu.Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak’ta vatandaşlar, bir çöp konteynerinin yanından ses geldiğini duydu.Konteynerin yanındaki çöp poşetinin içinde bebek olduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaşadığı belirlenen bebek, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastanenin çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Eren Yıldız, AA muhabirine, bebeğin sağlık ekipleri tarafından acil servise getirildiğini söyledi.Bebeğin doğum zamanını tam olarak tahmin edemediklerini belirten Yıldız, "Ama bize getirilmeden önce çok uzun zaman geçmediğini düşünüyoruz. Bugün içerisinde olma ihtimali çok yüksek. Bebeği, ilk müdahalesini yaptıktan sonra yenidoğan yoğun bakıma yatırdık. Genel durumu orta. Hayati tehlikesi devam ediyor" dedi.Polis, bebeği bırakan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230327/konyada-cop-evde-bulunan-15-yasindaki-bebek-tedavi-altina-alindi-1068822038.html

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