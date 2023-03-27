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Konya'da 'çöp ev'de bulunan 1.5 yaşındaki bebek tedavi altına alındı
Konya'da 'çöp ev'de bulunan 1.5 yaşındaki bebek tedavi altına alındı
Konya'da uzun süre çocuk ağlama sesi duyan apartman sakinleri teras katta oturan komşuları Fatma G.'nin kızı 1.5 yaşındaki A. evde yalnız buldu. Her odası... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T22:23+0300
2023-03-27T22:23+0300
türkiye
konya
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çöp
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Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki bir evden dün sürekli ağlama sesi duyan vatandaşlar, balkondan komşularının evine girdi. Vatandaşlar, çöp dolu evin içerisinde 1 yaşlarında kız bebek buldu.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bebek, ekiplerce hastaneye kaldırıldı.Harekete geçen polis ekipleri, bebeğin annesi olduğu belirlenen F.G'yi gözaltına aldı.Savcının dosyayı ikmalen istediği öğrenildi.Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan bebeğin durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği belirtildi.'5 ay önce komşularımızı uyardım'Apartman sakinlerinden A.N. bebeğin annesinin tüm komşularıyla konuşan bir kadın olduğunu anlattı.A.N, bebeği annesiyle beraber hiç görmedikleri için şüphelendiğini belirterek, "Getir sevelim' diyoruz. Sürekli 'bakıcıda, gidip alacağım, getireceğim.' diyordu. Ben 5 ay önce komşularımızı uyardım. 'Bu çocuk kesinlikle bakıcıda değil, gelin şikayet edelim.' dedim. Komşularım, 'Yok anneden ayıramayız, olmaz, yapamayız.' dediler. Konu bu şekilde kapandı" dedi.Komşular arasında dün akşam bu konunun tekrar açıldığını anlatan A.N, daha sonra apartmanda bebek ağlama sesi duyduklarını ifade etti.Bebeğin annesi F.G'yi telefonla aradıklarını açmayınca ev sahibiyle görüştüklerini anlatan A.N, "Sağ olsun ev sahibi de yardımcı oldu. Yan komşunun evinin balkonundan atladım. Atladıktan sonra baktığımda çöplüğü görünce şok oldum. O kadar bakımlı bir insanın evine inanamadım. Kendime geldikten sonra balkon kapısı açıktı, içeri girdim. Kokudan boğulacaktım. Elimdeki peçeteden yardım aldım. Evin içinde biraz daha ilerledim, karanlık bir oda vardı. Odanın kapısını itekleyince bir inleme sesi duydum. 'Çocuk burada.' diye kendimi dışarı attım. Çocuğun orada olduğunu duyunca hepimiz şok olduk. Ondan sonra bebeğe hemen su vermeye çalıştım. O kadar susamış ki bir biberon su bitirdi. Daha sonra ev sahibimiz hemen yetkilileri aradı" diye konuştu.'Daraldığım için gezmeye çıktım'Anne F.G'nin emniyetteki ifadesinde, kızı A.M.N'nin babası T.N'nin yurt dışında olduğunu, kızına kendisinin baktığını söylediği öğrenildi.Son iki haftadır bazı sıkıntıları olduğunu, evi bu yüzden toplamadığını anlatan F.G, "Saat 22.00 sıralarında kızımın karnını doyurdum. Ateşi olduğu için altını bezlemeden halının üzerine bırakarak, biraz daraldığım için gezmeye çıktım. 23.00 sıralarında evime doğru yürürken polis aradı ve acil eve gelmemi söyledi. Ben eve geldiğimde polisler apartmanın önündeydi" ifadelerine yer verdi.İfadesinin ardından serbest bırakılan F.G hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230321/antalyada-bebegini-oldurdugu-iddia-edilen-kadin-tutuklandi-1068534413.html
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konya, bebek, çöp, ev
konya, bebek, çöp, ev

Konya'da 'çöp ev'de bulunan 1.5 yaşındaki bebek tedavi altına alındı

22:23 27.03.2023
© İHAAmbulans - 112 Acil
Ambulans - 112 Acil - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© İHA
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Konya'da uzun süre çocuk ağlama sesi duyan apartman sakinleri teras katta oturan komşuları Fatma G.'nin kızı 1.5 yaşındaki A. evde yalnız buldu. Her odası çöplerle dolu evde bulunan bebek, hastanede tedavi altına alınırken anne hakkında, 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan soruşturma başlatıldı.
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki bir evden dün sürekli ağlama sesi duyan vatandaşlar, balkondan komşularının evine girdi. Vatandaşlar, çöp dolu evin içerisinde 1 yaşlarında kız bebek buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bebek, ekiplerce hastaneye kaldırıldı.
Harekete geçen polis ekipleri, bebeğin annesi olduğu belirlenen F.G'yi gözaltına aldı.
Savcının dosyayı ikmalen istediği öğrenildi.
Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan bebeğin durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği belirtildi.

'5 ay önce komşularımızı uyardım'

Apartman sakinlerinden A.N. bebeğin annesinin tüm komşularıyla konuşan bir kadın olduğunu anlattı.
A.N, bebeği annesiyle beraber hiç görmedikleri için şüphelendiğini belirterek, "Getir sevelim' diyoruz. Sürekli 'bakıcıda, gidip alacağım, getireceğim.' diyordu. Ben 5 ay önce komşularımızı uyardım. 'Bu çocuk kesinlikle bakıcıda değil, gelin şikayet edelim.' dedim. Komşularım, 'Yok anneden ayıramayız, olmaz, yapamayız.' dediler. Konu bu şekilde kapandı" dedi.
Komşular arasında dün akşam bu konunun tekrar açıldığını anlatan A.N, daha sonra apartmanda bebek ağlama sesi duyduklarını ifade etti.
Bebeğin annesi F.G'yi telefonla aradıklarını açmayınca ev sahibiyle görüştüklerini anlatan A.N, "Sağ olsun ev sahibi de yardımcı oldu. Yan komşunun evinin balkonundan atladım. Atladıktan sonra baktığımda çöplüğü görünce şok oldum. O kadar bakımlı bir insanın evine inanamadım. Kendime geldikten sonra balkon kapısı açıktı, içeri girdim. Kokudan boğulacaktım. Elimdeki peçeteden yardım aldım. Evin içinde biraz daha ilerledim, karanlık bir oda vardı. Odanın kapısını itekleyince bir inleme sesi duydum. 'Çocuk burada.' diye kendimi dışarı attım. Çocuğun orada olduğunu duyunca hepimiz şok olduk. Ondan sonra bebeğe hemen su vermeye çalıştım. O kadar susamış ki bir biberon su bitirdi. Daha sonra ev sahibimiz hemen yetkilileri aradı" diye konuştu.

'Daraldığım için gezmeye çıktım'

Anne F.G'nin emniyetteki ifadesinde, kızı A.M.N'nin babası T.N'nin yurt dışında olduğunu, kızına kendisinin baktığını söylediği öğrenildi.
Son iki haftadır bazı sıkıntıları olduğunu, evi bu yüzden toplamadığını anlatan F.G, "Saat 22.00 sıralarında kızımın karnını doyurdum. Ateşi olduğu için altını bezlemeden halının üzerine bırakarak, biraz daraldığım için gezmeye çıktım. 23.00 sıralarında evime doğru yürürken polis aradı ve acil eve gelmemi söyledi. Ben eve geldiğimde polisler apartmanın önündeydi" ifadelerine yer verdi.
İfadesinin ardından serbest bırakılan F.G hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan soruşturma başlatıldı.
olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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