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Antalya'da bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı
Antalya'da bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı
Antalya'da ihbar üzerine gidilen evde 1 yaşındaki bebek ölü bulundu, 4 yaşındaki yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. İlk incelemede bebeğin boğularak... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T01:13+0300
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antalya
anne
gündoğmuş
bebek
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Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, bebeğini öldürdüğü, 4 yaşındaki oğlunu yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.AA'nın haberine göre, ihbar üzerine Balkaya Mahallesi'ndeki bir eve giden sağlık ve jandarma ekipleri, 1 yaşındaki M.Ç'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Evde yaralı bulunan 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.İlk incelemede boğularak öldürüldüğü belirlenen bebeğin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaralı çocuk ise, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.Olayla ilgili F.U. (37) ve birlikte yaşadığı, çocukların annesi B.Ç. (30) gözaltına alındı.Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden anne B.Ç. tutuklandı, F.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
türkiye
antalya
gündoğmuş
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antalya, anne, gündoğmuş, bebek
antalya, anne, gündoğmuş, bebek

Antalya'da bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

01:13 21.03.2023 (güncellendi: 01:15 21.03.2023)
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org olay yeri girilmez
olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org
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Antalya'da ihbar üzerine gidilen evde 1 yaşındaki bebek ölü bulundu, 4 yaşındaki yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. İlk incelemede bebeğin boğularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan çocukların annesi tutuklandı, birlikte yaşadığı kişi adli kontrolle serbest kaldı.
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, bebeğini öldürdüğü, 4 yaşındaki oğlunu yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
AA'nın haberine göre, ihbar üzerine Balkaya Mahallesi'ndeki bir eve giden sağlık ve jandarma ekipleri, 1 yaşındaki M.Ç'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Evde yaralı bulunan 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
İlk incelemede boğularak öldürüldüğü belirlenen bebeğin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaralı çocuk ise, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Olayla ilgili F.U. (37) ve birlikte yaşadığı, çocukların annesi B.Ç. (30) gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden anne B.Ç. tutuklandı, F.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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