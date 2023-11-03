https://sputniknews.com.tr/20231103/iranin-dini-lideri-hamaneyin-danismanindan-sioye-saldirmazlik-anlasmasini-imzalama-onerisi-1077017145.html

İran’ın dini lideri Hamaney’in danışmanından ŞİÖ’ye saldırmazlık anlaşmasını imzalama önerisi

İran’ın dini lideri Hamaney’in danışmanından ŞİÖ’ye saldırmazlık anlaşmasını imzalama önerisi

İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in danışmanı Rahim Sefevi, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkeler arasında saldırmazlık anlaşmasını imzalamayı teklif... 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T00:16+0300

2023-11-03T00:16+0300

2023-11-03T00:16+0300

dünya

ortadoğu

iran

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

şiö

ayetullah ali hamaney

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İran haber ajansı Mehr, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in danışmanı Rahim Sefevi’nin Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ile ilgili sözlerini aktardı.Habere göre Sefevi, şu ifadeleri kullandı:Sefevi’nin bu teklifi, Çin ziyareti sırasında dile getirdiği belirtildi.Rusya, Hindistan, Çin, Kazakistan, İran, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan ve Özbekistan’dan oluşan Şanghay İşbirliği Örgütü, 2001’de kuruldu. Türkiye 2012’de, örgüte diyalog ortağı olarak katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231101/iran-dini-lideri-hamaneyden-israile-petrol-ve-gida-ambargosu-cagrisi-1076961619.html

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ortadoğu, iran, şanghay işbirliği örgütü (şiö), şiö, ayetullah ali hamaney