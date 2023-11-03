https://sputniknews.com.tr/20231103/iranin-dini-lideri-hamaneyin-danismanindan-sioye-saldirmazlik-anlasmasini-imzalama-onerisi-1077017145.html
İran’ın dini lideri Hamaney’in danışmanından ŞİÖ’ye saldırmazlık anlaşmasını imzalama önerisi
İran’ın dini lideri Hamaney’in danışmanından ŞİÖ’ye saldırmazlık anlaşmasını imzalama önerisi
İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in danışmanı Rahim Sefevi, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkeler arasında saldırmazlık anlaşmasını imzalamayı teklif... 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T00:16+0300
2023-11-03T00:16+0300
2023-11-03T00:16+0300
dünya
ortadoğu
iran
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
şiö
ayetullah ali hamaney
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İran haber ajansı Mehr, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in danışmanı Rahim Sefevi’nin Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ile ilgili sözlerini aktardı.Habere göre Sefevi, şu ifadeleri kullandı:Sefevi’nin bu teklifi, Çin ziyareti sırasında dile getirdiği belirtildi.Rusya, Hindistan, Çin, Kazakistan, İran, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan ve Özbekistan’dan oluşan Şanghay İşbirliği Örgütü, 2001’de kuruldu. Türkiye 2012’de, örgüte diyalog ortağı olarak katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231101/iran-dini-lideri-hamaneyden-israile-petrol-ve-gida-ambargosu-cagrisi-1076961619.html
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ortadoğu, iran, şanghay işbirliği örgütü (şiö), şiö, ayetullah ali hamaney
ortadoğu, iran, şanghay işbirliği örgütü (şiö), şiö, ayetullah ali hamaney
İran’ın dini lideri Hamaney’in danışmanından ŞİÖ’ye saldırmazlık anlaşmasını imzalama önerisi
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İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in danışmanı Rahim Sefevi, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkeler arasında saldırmazlık anlaşmasını imzalamayı teklif etti.
İran haber ajansı Mehr, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in danışmanı Rahim Sefevi’nin Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ile ilgili sözlerini aktardı.
Habere göre Sefevi, şu ifadeleri kullandı:
“Ortak güvenlik ve sağlam barışın ilk önce ŞİÖ üyesi ülkeler arasında hayata geçirilmesini teklif ediyorum. Bu hareketin en güzel örneği, ŞİÖ üyeleri arasında imzalanacak bir saldırmazlık anlaşması olabilir.”
Sefevi’nin bu teklifi, Çin ziyareti sırasında dile getirdiği belirtildi.
Rusya, Hindistan, Çin, Kazakistan, İran, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan ve Özbekistan’dan oluşan Şanghay İşbirliği Örgütü, 2001’de kuruldu. Türkiye 2012’de, örgüte diyalog ortağı olarak katıldı.