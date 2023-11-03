https://sputniknews.com.tr/20231103/genclik-ve-spor-bakani-baktan-kyk-yurdundaki-asansor-kazasina-iliskin-aciklama-1077024269.html
Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan, KYK yurdundaki asansör kazasına ilişkin açıklama
Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan, KYK yurdundaki asansör kazasına ilişkin açıklama
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "(KYK yurdundaki asansör kazası) Tesislerimizdeki asansörlerimize karekod koyacağız. Herkes karekodu okutarak asansörün tüm bakım... 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T10:56+0300
2023-11-03T10:56+0300
2023-11-03T10:57+0300
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kyk, osman aşkın bak
Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan, KYK yurdundaki asansör kazasına ilişkin açıklama
10:56 03.11.2023 (güncellendi: 10:57 03.11.2023) Abone ol
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Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "(KYK yurdundaki asansör kazası) Tesislerimizdeki asansörlerimize karekod koyacağız. Herkes karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini görebilecek"