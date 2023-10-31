https://sputniknews.com.tr/20231031/orduda-kyk-yurdunda-asansor-halatlari-koptu-ogrenciler-hastaneye-kaldirildi-1076903011.html
Ordu'da KYK yurdunda asansör halatları koptu, öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Ordu'da KYK yurdunda asansör halatları koptu, öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda asansör halatları koptu, 4 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T01:30+0300
2023-10-31T01:30+0300
2023-10-31T01:34+0300
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Ordu'da kız/erkek üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda meydana gelen olayda, kız öğrenciler 5. katta asansöre bindi. İHA'nın haberien göre aşağı hareket eden asansör 4. katta kendiliğinden durdu. Öğrenciler, arkadaşlarının yardımıyla asansörden çıkartıldı. Kısa bir süre sonra ise asansör zemin kata çakıldı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, asansörden çıkan öğrencileri tedbir amaçlı ilçedeki çeşitli hastanelere götürerek tedavi altına aldı.Fatsa Kaymakamı Avni Kula yurda gelerek, yetkililerden bilgi aldı.
https://sputniknews.com.tr/20231027/aydinda-kyk-yurdunda-asansorun-dusmesi-sonucu-ogrencinin-olumuyle-ilgili-ilk-gozalti-1076781145.html
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Ordu'da KYK yurdunda asansör halatları koptu, öğrenciler hastaneye kaldırıldı
01:30 31.10.2023 (güncellendi: 01:34 31.10.2023) Abone ol
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda asansör halatları koptu, 4 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Ordu'da kız/erkek üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda meydana gelen olayda, kız öğrenciler 5. katta asansöre bindi.
İHA'nın haberien göre aşağı hareket eden asansör 4. katta kendiliğinden durdu. Öğrenciler, arkadaşlarının yardımıyla asansörden çıkartıldı. Kısa bir süre sonra ise asansör zemin kata çakıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, asansörden çıkan öğrencileri tedbir amaçlı ilçedeki çeşitli hastanelere götürerek tedavi altına aldı.
Fatsa Kaymakamı Avni Kula yurda gelerek, yetkililerden bilgi aldı.