https://sputniknews.com.tr/20231027/aydinda-kyk-yurdunda-asansorun-dusmesi-sonucu-ogrencinin-olumuyle-ilgili-ilk-gozalti-1076781145.html

Aydın'da KYK yurdunda asansörün düşmesi sonucu öğrencinin ölümüyle ilgili ilk gözaltı

Aydın'da KYK yurdunda asansörün düşmesi sonucu öğrencinin ölümüyle ilgili ilk gözaltı

Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili, asansör... 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T11:07+0300

2023-10-27T11:07+0300

2023-10-27T11:22+0300

türkiye

protesto

kyk

kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

asansör

asansör faciası

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Aydın'da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu bir öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili asansör firmasının yetkilisi gözaltına alındı.Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi M.B. hakkında gözaltı kararı verdi.İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.Ne olmuştu?Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arızalanan asansörün düşmesi sonucu bir öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili incelemelerin devam ettiğini açıklamıştı.Yurt müdürü açığa alındıOlayla ilgili adli ve idari soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtilirken, "Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Bakanlığımız tarafından yurt müdürü açığa alınmış olup, olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek gerekli incelemeler başlatılmıştır. İncelemeler neticesinde varsa ihmali tespit edilen sorumlular hakkında gereği yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadelerine yer verilmişti.Protesto edildiİstanbul'daki KYK yurtlarında kalan öğrenciler, Aydın KYK yurdunda yaşanan asansör faciasını protesto etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231026/aydinda-kyk-yurdunda-asansor-dustu-hayatini-kaybeden-ogrencinin-kimligi-belli-oldu-1076739617.html

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