https://sputniknews.com.tr/20231027/aydinda-kyk-yurdunda-asansorun-dusmesi-sonucu-ogrencinin-olumuyle-ilgili-ilk-gozalti-1076781145.html
Aydın'da KYK yurdunda asansörün düşmesi sonucu öğrencinin ölümüyle ilgili ilk gözaltı
Aydın'da KYK yurdunda asansörün düşmesi sonucu öğrencinin ölümüyle ilgili ilk gözaltı
Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili, asansör... 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T11:07+0300
2023-10-27T11:07+0300
2023-10-27T11:22+0300
türkiye
protesto
kyk
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
asansör
asansör faciası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076739735_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_09049bfde01475e328f4a5ba8a2494ed.jpg
Aydın'da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu bir öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili asansör firmasının yetkilisi gözaltına alındı.Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi M.B. hakkında gözaltı kararı verdi.İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.Ne olmuştu?Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arızalanan asansörün düşmesi sonucu bir öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili incelemelerin devam ettiğini açıklamıştı.Yurt müdürü açığa alındıOlayla ilgili adli ve idari soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtilirken, "Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Bakanlığımız tarafından yurt müdürü açığa alınmış olup, olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek gerekli incelemeler başlatılmıştır. İncelemeler neticesinde varsa ihmali tespit edilen sorumlular hakkında gereği yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadelerine yer verilmişti.Protesto edildiİstanbul'daki KYK yurtlarında kalan öğrenciler, Aydın KYK yurdunda yaşanan asansör faciasını protesto etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231026/aydinda-kyk-yurdunda-asansor-dustu-hayatini-kaybeden-ogrencinin-kimligi-belli-oldu-1076739617.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076739735_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_fb72d9d491c1ea97bfcc43a3c983dcf3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
zeren ertaşaydın, kyk asansör, aydın kyk yurdunda asansör kazası, kyk yurdunda asansör düştü, aydın son dakika, aydin kyk asansör düşmesi, asansör kazası aydın, kyk yurdunda asansör düştü, kyk asansör kazası, aydın kyk yurdu, kyk yurdunda asansör kazası, kyk yurdunda asansör, kyk asansör düştü, kyk asansör
zeren ertaşaydın, kyk asansör, aydın kyk yurdunda asansör kazası, kyk yurdunda asansör düştü, aydın son dakika, aydin kyk asansör düşmesi, asansör kazası aydın, kyk yurdunda asansör düştü, kyk asansör kazası, aydın kyk yurdu, kyk yurdunda asansör kazası, kyk yurdunda asansör, kyk asansör düştü, kyk asansör
Aydın'da KYK yurdunda asansörün düşmesi sonucu öğrencinin ölümüyle ilgili ilk gözaltı
11:07 27.10.2023 (güncellendi: 11:22 27.10.2023) Abone ol
Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili, asansör firmasının yetkilisi gözaltına alındı.
Aydın'da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu bir öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili asansör firmasının yetkilisi gözaltına alındı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi M.B. hakkında gözaltı kararı verdi.
İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.
Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arızalanan asansörün düşmesi sonucu bir öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili incelemelerin devam ettiğini açıklamıştı.
Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtilirken, "Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Bakanlığımız tarafından yurt müdürü açığa alınmış olup, olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek gerekli incelemeler başlatılmıştır. İncelemeler neticesinde varsa ihmali tespit edilen sorumlular hakkında gereği yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadelerine yer verilmişti.
İstanbul'daki KYK yurtlarında kalan öğrenciler, Aydın KYK yurdunda yaşanan asansör faciasını protesto etmişti.