https://sputniknews.com.tr/20231103/enag-ekim-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1077021430.html
ENAG ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı
ENAG ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre, tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE) ekim ayında yüzde 5.09... 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T09:19+0300
2023-11-03T09:19+0300
2023-11-03T09:27+0300
ekonomi
enagrup
enflasyon
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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ekim ayı enflasyon verilerini paylaştı.Buna göre, tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE) ekim ayında yüzde 5.09 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 126.18 olarak gerçekleşti.ENAG eylülde aylık enflasyonu yüzde 6.24, yıllık enflasyonu yüzde 130.13 olarak açıklamıştı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın 4. Enflasyon Raporu toplantısında 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231103/masaya-gelecek-rakam-belli-oldu-asgari-ucret-ne-kadar-olacak-1077020523.html
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enagrup, enflasyon
ENAG ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı
09:19 03.11.2023 (güncellendi: 09:27 03.11.2023) Abone ol
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre, tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE) ekim ayında yüzde 5.09 arttı. Yıllık enflasyonu yüzde 126.18 olarak hesaplandı.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ekim ayı enflasyon verilerini paylaştı.
Buna göre, tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE) ekim ayında yüzde 5.09 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 126.18 olarak gerçekleşti.
ENAG eylülde aylık enflasyonu yüzde 6.24, yıllık enflasyonu yüzde 130.13 olarak açıklamıştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın 4. Enflasyon Raporu toplantısında 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak açıklamıştı.