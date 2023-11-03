https://sputniknews.com.tr/20231103/enag-ekim-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1077021430.html

ENAG ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı

ENAG ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre, tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE) ekim ayında yüzde 5.09... 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T09:19+0300

2023-11-03T09:19+0300

2023-11-03T09:27+0300

ekonomi

enagrup

enflasyon

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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ekim ayı enflasyon verilerini paylaştı.Buna göre, tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE) ekim ayında yüzde 5.09 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 126.18 olarak gerçekleşti.ENAG eylülde aylık enflasyonu yüzde 6.24, yıllık enflasyonu yüzde 130.13 olarak açıklamıştı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın 4. Enflasyon Raporu toplantısında 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231103/masaya-gelecek-rakam-belli-oldu-asgari-ucret-ne-kadar-olacak-1077020523.html

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