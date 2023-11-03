Danıştay'dan göreve iade kararı verilen cumhuriyet savcısına ilişkin açıklama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'BM, İsrail'e aba altından sopa gösteriyor'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
ABD, o video ile iç savaşa 'start' verdi
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yurt dışına giden sağlık çalışanlarının sayısındaki artış
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İnsanlar yapay zekaya ne kadar güveniyor
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP Kurultayı ile ilgili son gelişmeler
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
SESLİ HABER
BM: İsrail’in mülteci kamplarına saldırıları savaş suçu sayılabilir
17:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: NATO Rusya ile askeri çatışmaya dayanamayacak
18:16
2 dk
SESLİ HABER
BM Sözcüsü, Gazze sorusunu yanıtsız bıraktı
18:25
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova, Macron’un ‘Hamas'a karşı koalisyon’ çağrısının gerçek nedenini açıkladı
18:34
1 dk
SESLİ HABER
BM Genel Sekreter Yardımcısı, İsrail’in mülteci kampına saldırısını vahşet olarak nitelendirdi
18:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Washington, İran'dan gelebilecek siber saldırılara hazırlanıyor
19:12
1 dk
SESLİ HABER
ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi bir araya gelecek
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: İsrail'in işgalci devlet olması nedeniyle mevcut çatışmada meşru müdafaa hakkı yok
19:30
2 dk
SESLİ HABER
Musk: Soros temel düzeyde tüm beşeriyetten nefret ediyor
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Çatışmanın tırmanması İsrail’den yatırımcıların kaçışına yol açabilir
20:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD basınından Rus Hava Kuvvetleri’nin başarısına övgü
20:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını Hamas gerçeğini yazdı
20:17
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gazze ve Batı Şeria'ya İsrail saldırıları
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Sağlık çalışanlarının problemleri ve hastanelerin durumu
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Tarihsel süreçte James Bond filmleri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
UZAYA ÇIKAN İLK CANLI
İnsanlık, uzay macerasını o sokak köpeğine borçlu
15:15
4 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231103/danistaydan-goreve-iade-karari-verilen-cumhuriyet-savcisina-iliskin-aciklama-1077031443.html
Danıştay'dan göreve iade kararı verilen cumhuriyet savcısına ilişkin açıklama
Danıştay'dan göreve iade kararı verilen cumhuriyet savcısına ilişkin açıklama
Danıştay, Samsun'da meslekten ihraç edilen cumhuriyet savcısının göreve iadesine karar verilmesine ilişkin açıklamasında, "Henüz kesinleşmeyen karar hakkında... 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T13:19+0300
2023-11-03T13:19+0300
türkiye
cumhuriyet savcısı
danıştay
hsk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/15/1073794474_0:0:717:403_1920x0_80_0_0_e67b892fa9361c1bcffba583be25ca77.jpg
Danıştay tarafından yapılan yazılı açıklamada, Samsun'da görev yaparken disiplin soruşturması sonucu Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) meslekten çıkarılan cumhuriyet savcısının açtığı dava sonucu Danıştay 5. Dairesince verilen karara ilişkin yapılan değerlendirmeler üzerine açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.Tüm yargı kararları gibi Danıştay 5. Dairesinin verdiği kararın da eleştiriye açık olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20231027/mit-tirlarinin-durdurulmasi-davasinda-yeniden-yargilanan-5-saniga-hapis-cezasi-1076797376.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/15/1073794474_27:0:675:486_1920x0_80_0_0_1f3730eb7bce3abbd1f16328719f8631.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cumhuriyet savcısı, danıştay, hsk
cumhuriyet savcısı, danıştay, hsk

Danıştay'dan göreve iade kararı verilen cumhuriyet savcısına ilişkin açıklama

13:19 03.11.2023
© AADanıştay
Danıştay - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2023
© AA
Abone olTelegram
Danıştay, Samsun'da meslekten ihraç edilen cumhuriyet savcısının göreve iadesine karar verilmesine ilişkin açıklamasında, "Henüz kesinleşmeyen karar hakkında hukuki ve bilimsel eleştiri düzeyini aşan değerlendirmeler, Anayasa'nın 138. maddesiyle güvence altına alınan yargı bağımsızlığını zedeleyecektir." ifadesine yer verildi.
Danıştay tarafından yapılan yazılı açıklamada, Samsun'da görev yaparken disiplin soruşturması sonucu Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) meslekten çıkarılan cumhuriyet savcısının açtığı dava sonucu Danıştay 5. Dairesince verilen karara ilişkin yapılan değerlendirmeler üzerine açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.
Tüm yargı kararları gibi Danıştay 5. Dairesinin verdiği kararın da eleştiriye açık olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda temyiz yolu açık olup henüz kesinleşmeyen karar hakkında hukuki ve bilimsel eleştiri düzeyini aşan, kararı veren yargı mensuplarını hedef gösteren, kişisel haklarına saldırı boyutuna ulaşan değerlendirmeler, Anayasa'nın 138. maddesiyle güvence altına alınan yargı bağımsızlığını zedeleyecektir."
Mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2023
TÜRKİYE
MİT TIR'larının durdurulması davasında yeniden yargılanan 5 sanığa hapis cezası
27 Ekim, 18:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала