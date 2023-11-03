https://sputniknews.com.tr/20231103/danistaydan-goreve-iade-karari-verilen-cumhuriyet-savcisina-iliskin-aciklama-1077031443.html

Danıştay'dan göreve iade kararı verilen cumhuriyet savcısına ilişkin açıklama

Danıştay'dan göreve iade kararı verilen cumhuriyet savcısına ilişkin açıklama

Danıştay, Samsun'da meslekten ihraç edilen cumhuriyet savcısının göreve iadesine karar verilmesine ilişkin açıklamasında, "Henüz kesinleşmeyen karar hakkında... 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T13:19+0300

2023-11-03T13:19+0300

2023-11-03T13:19+0300

türkiye

cumhuriyet savcısı

danıştay

hsk

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Danıştay tarafından yapılan yazılı açıklamada, Samsun'da görev yaparken disiplin soruşturması sonucu Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) meslekten çıkarılan cumhuriyet savcısının açtığı dava sonucu Danıştay 5. Dairesince verilen karara ilişkin yapılan değerlendirmeler üzerine açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.Tüm yargı kararları gibi Danıştay 5. Dairesinin verdiği kararın da eleştiriye açık olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20231027/mit-tirlarinin-durdurulmasi-davasinda-yeniden-yargilanan-5-saniga-hapis-cezasi-1076797376.html

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cumhuriyet savcısı, danıştay, hsk