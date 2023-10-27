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MİT TIR'larının durdurulması davasında yeniden yargılanan 5 sanığa hapis cezası
MİT TIR'larının durdurulması davasında yeniden yargılanan 5 sanığa hapis cezası
Adana ve Hatay'da MİT TIR'larının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle haklarında verilen mahkumiyet hükmünün bozulması üzerine yeniden yargılanan 5... 27.10.2023, Sputnik Türkiye
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Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski jandarma kurmay albay sanık Ömer Arık ile diğer sanıklar Hasan Bektaş, Mustafa İlhan, Mehmet Cevher Koyuncu ve Süleyman Gürbüz cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, sanık Ömer Arık'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan, Süleyman Gürbüz ve Mehmet Cevher Koyuncu'nun "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.Savcı ayrıca, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1 Ocak 2014'te MİT TIR'larının durdurulmasında jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlenen ve saklandığı hücre evinde yakalanan FETÖ sanığı Mustafa İlhan'ın "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından, Hasan Bektaş'ın ise "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama" suçundan cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.Savunması alınan sanık Ömer Arık mütalaayı kabul etmediğini belirterek "Yargılama aşamalarında yapmış olduğum yazılı ve sözlü savunmalarımı tekrar ederim. Ben aşamalarda samimi şekilde tüm bildiklerimi anlattım. Benim sağlık sorunlarım vardır. Üzerime atılı suçun maddi unsuru oluşmamıştır. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim" dedi.Diğer sanıklar da FETÖ üyesi olmadıklarını öne sürerek tahliye ve beraat istedi.Mahkeme heyeti, sanık Ömer Arık'ı "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım etme" suçundan 15 yıl, sanıklar Mehmet Cevher Koyuncu ve Süleyman Gürbüz'ü "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 13 yıl 6'şar ay, Hasan Bektaş ve Mustafa İlhan'ı ise 10 yıl 15'er ay hapis cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi.Ne olmuştu?Hatay'ın Kırıkhan ve Adana'nın Ceyhan ilçelerinde Ocak 2014'te MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili FETÖ'nün 11 "sivil imamı"nın da aralarında bulunduğu 50 sanıktan 27'si 30 Ekim 2020'de 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmış, 27 sanıktan 5'i tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.Mahkeme heyeti, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun da aralarında bulunduğu 13 sanığın Yargıtay 16. Ceza Dairesince yargılanmaları ve aynı suçtan hüküm giymeleri nedeniyle dosyalarının reddine, 10 firarinin ise dosyalarının ayrılmasına karar vermişti.Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince 30 Ekim 2020'de karara bağlanan dosyanın kanun yolu incelemesi, 12 Mart 2022'de Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince tamamlanmıştı. Ceza Dairesince yargılanan 27 sanığa ilk derece mahkemece verilen hapis cezaları hukuka uygun bulunmuştu. Temyiz incelemesi için dava dosyası Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderilmişti.27 sanıktan 22'sine ilk derece mahkeme tarafından verilen hapis cezaları Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onanmış, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ömer Arık ile 15'er yıl hapis cezası verilen Hasan Bektaş ve Mustafa İlhan ile 18'er yıl hapse mahkum edilen Mehmet Cevher Koyuncu ve Süleyman Gürbüz'ün cezaları, "suç vasfında düşülen yanılgı" nedeniyle bozulmuştu.
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mit, mit tir'ları, adana, hatay, fetö
mit, mit tir'ları, adana, hatay, fetö

MİT TIR'larının durdurulması davasında yeniden yargılanan 5 sanığa hapis cezası

18:12 27.10.2023
© AAMahkeme
Mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2023
© AA
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Adana ve Hatay'da MİT TIR'larının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle haklarında verilen mahkumiyet hükmünün bozulması üzerine yeniden yargılanan 5 sanığa 10 yıl 15 ay ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski jandarma kurmay albay sanık Ömer Arık ile diğer sanıklar Hasan Bektaş, Mustafa İlhan, Mehmet Cevher Koyuncu ve Süleyman Gürbüz cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, sanık Ömer Arık'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan, Süleyman Gürbüz ve Mehmet Cevher Koyuncu'nun "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Savcı ayrıca, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1 Ocak 2014'te MİT TIR'larının durdurulmasında jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlenen ve saklandığı hücre evinde yakalanan FETÖ sanığı Mustafa İlhan'ın "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından, Hasan Bektaş'ın ise "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama" suçundan cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Savunması alınan sanık Ömer Arık mütalaayı kabul etmediğini belirterek "Yargılama aşamalarında yapmış olduğum yazılı ve sözlü savunmalarımı tekrar ederim. Ben aşamalarda samimi şekilde tüm bildiklerimi anlattım. Benim sağlık sorunlarım vardır. Üzerime atılı suçun maddi unsuru oluşmamıştır. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim" dedi.
Diğer sanıklar da FETÖ üyesi olmadıklarını öne sürerek tahliye ve beraat istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Ömer Arık'ı "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım etme" suçundan 15 yıl, sanıklar Mehmet Cevher Koyuncu ve Süleyman Gürbüz'ü "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 13 yıl 6'şar ay, Hasan Bektaş ve Mustafa İlhan'ı ise 10 yıl 15'er ay hapis cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Ne olmuştu?

Hatay'ın Kırıkhan ve Adana'nın Ceyhan ilçelerinde Ocak 2014'te MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili FETÖ'nün 11 "sivil imamı"nın da aralarında bulunduğu 50 sanıktan 27'si 30 Ekim 2020'de 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmış, 27 sanıktan 5'i tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.
Mahkeme heyeti, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun da aralarında bulunduğu 13 sanığın Yargıtay 16. Ceza Dairesince yargılanmaları ve aynı suçtan hüküm giymeleri nedeniyle dosyalarının reddine, 10 firarinin ise dosyalarının ayrılmasına karar vermişti.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince 30 Ekim 2020'de karara bağlanan dosyanın kanun yolu incelemesi, 12 Mart 2022'de Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince tamamlanmıştı. Ceza Dairesince yargılanan 27 sanığa ilk derece mahkemece verilen hapis cezaları hukuka uygun bulunmuştu. Temyiz incelemesi için dava dosyası Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderilmişti.
27 sanıktan 22'sine ilk derece mahkeme tarafından verilen hapis cezaları Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onanmış, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ömer Arık ile 15'er yıl hapis cezası verilen Hasan Bektaş ve Mustafa İlhan ile 18'er yıl hapse mahkum edilen Mehmet Cevher Koyuncu ve Süleyman Gürbüz'ün cezaları, "suç vasfında düşülen yanılgı" nedeniyle bozulmuştu.
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