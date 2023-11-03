https://sputniknews.com.tr/20231103/bm-genel-kurulu-rusyanin-nazizmin-yuceltilmesiyle-mucadeleye-iliskin-tasarisini-kabul-etti-1077049723.html
BM Genel Kurulu, Rusya’nın ‘Nazizmin yüceltilmesiyle mücadeleye’ ilişkin tasarısını kabul etti
BM Genel Kurulu, Rusya’nın ‘Nazizmin yüceltilmesiyle mücadeleye’ ilişkin tasarısını kabul etti
BM Genel Kurulunun Üçüncü Komitesi, Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadeleye ilişkin Rusya’nın tasarısını kabul etti. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T23:21+0300
2023-11-03T23:21+0300
2023-11-03T23:21+0300
ukrayna krizi
nazizm
ukrayna krizi
ukrayna
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
rusya
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun Üçüncü Komitesi, Rusya’nın sunduğu, Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadeleyle ilgili karar tasarısını kabul etti.Tasarıya 112 ülke ‘evet’ derken, aralarında Ukrayna, ABD, İngiltere, Almanya ve Kanada'nın da bulunduğu 50 ülke karşı oy kullandı, 14 ülke de çekimser kaldı.Belge, ülkelerin, uluslararası insan hakları taahhütlerine uygun olarak yasama ve eğitim alanları da dahil olmak üzere, 2. Dünya Savaşı'nın tarihinin ve sonuçlarının çarpıtılması ve 2. Dünya Savaşı sırasında işlenen insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarının inkarını önlemeye yönelik somut önlemler almasını öneriyor.Ülkelere, yasal önlemler de dahil olmak üzere uygun tüm yollarla her türlü ırk ayrımcılığını ortadan kaldırma çağrısı yapan belge ayrıca, eğitim sırasında etnik köken, milliyet, din veya inanca dayalı ırkçılığı, ayrımcılığı, nefreti ve şiddeti teşvik eden materyaller ve söylemlerin kullanılmasınının yanı sıra, Nazizm'in yüceltilmesi ve propagandasına ilişkin olayları, özellikle de 2. Dünya Savaşı kurbanlarının anıtlarına uygulanan Nazi yanlısı içeriklere sahip grafiti ve çizimleri şiddetle kınıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231103/pentagon-ukrayna-askeri-yardim-amerikalilar-icin-istihdam-yaratiyor-1077049100.html
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nazizm, ukrayna krizi, ukrayna, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, rusya
nazizm, ukrayna krizi, ukrayna, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, rusya
BM Genel Kurulu, Rusya’nın ‘Nazizmin yüceltilmesiyle mücadeleye’ ilişkin tasarısını kabul etti
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BM Genel Kurulunun Üçüncü Komitesi, Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadeleye ilişkin Rusya’nın tasarısını kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun Üçüncü Komitesi, Rusya’nın sunduğu, Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadeleyle ilgili karar tasarısını kabul etti.
Tasarıya 112 ülke ‘evet’ derken, aralarında Ukrayna, ABD, İngiltere, Almanya ve Kanada'nın da bulunduğu 50 ülke karşı oy kullandı, 14 ülke de çekimser kaldı.
Belge, ülkelerin, uluslararası insan hakları taahhütlerine uygun olarak yasama ve eğitim alanları da dahil olmak üzere, 2. Dünya Savaşı'nın tarihinin ve sonuçlarının çarpıtılması ve 2. Dünya Savaşı sırasında işlenen insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarının inkarını önlemeye yönelik somut önlemler almasını öneriyor.
Ülkelere, yasal önlemler de dahil olmak üzere uygun tüm yollarla her türlü ırk ayrımcılığını ortadan kaldırma çağrısı yapan belge ayrıca, eğitim sırasında etnik köken, milliyet, din veya inanca dayalı ırkçılığı, ayrımcılığı, nefreti ve şiddeti teşvik eden materyaller ve söylemlerin kullanılmasınının yanı sıra, Nazizm'in yüceltilmesi ve propagandasına ilişkin olayları, özellikle de 2. Dünya Savaşı kurbanlarının anıtlarına uygulanan Nazi yanlısı içeriklere sahip grafiti ve çizimleri şiddetle kınıyor.