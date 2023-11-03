https://sputniknews.com.tr/20231103/bm-genel-kurulu-rusyanin-nazizmin-yuceltilmesiyle-mucadeleye-iliskin-tasarisini-kabul-etti-1077045992.html

BM Genel Kurulu, Rusya’nın ‘Nazizmin yüceltilmesiyle mücadeleye’ ilişkin tasarısını kabul etti

BM Genel Kurulu, Rusya’nın ‘Nazizmin yüceltilmesiyle mücadeleye’ ilişkin tasarısını kabul etti

BM Genel Kurulunun Üçüncü Komitesi, Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadeleye ilişkin Rusya’nın tasarısını kabul etti. 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T19:34+0300

2023-11-03T19:34+0300

2023-11-03T19:34+0300

ukrayna krizi

dışişleri bakanlığı

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

bm

birleşmiş milletler (bm)

bm genel kurulu

nazizm

ikinci dünya savaşı

nazi almanyası

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun Üçüncü Komitesi, Rusya’nın sunduğu, Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadeleyle ilgili karar tasarısını kabul etti.Tasarıya 112 ülke ‘evet’ derken, aralarında Ukrayna, ABD, İngiltere, Almanya ve Kanada'nın da bulunduğu 50 ülke karşı oy kullandı, 14 ülke de çekimser kaldı.Belge, ülkelerin, uluslararası insan hakları taahhütlerine uygun olarak yasama ve eğitim alanları da dahil olmak üzere, 2. Dünya Savaşı'nın tarihinin ve sonuçlarının çarpıtılması ve 2. Dünya Savaşı sırasında işlenen insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarının inkarını önlemeye yönelik somut önlemler almasını öneriyor.Ülkelere, yasal önlemler de dahil olmak üzere uygun tüm yollarla her türlü ırk ayrımcılığını ortadan kaldırma çağrısı yapan belge ayrıca, eğitim sırasında etnik köken, milliyet, din veya inanca dayalı ırkçılığı, ayrımcılığı, nefreti ve şiddeti teşvik eden materyaller ve söylemlerin kullanılmasınının yanı sıra, Nazizm'in yüceltilmesi ve propagandasına ilişkin olayları, özellikle de 2. Dünya Savaşı kurbanlarının anıtlarına uygulanan Nazi yanlısı içeriklere sahip grafiti ve çizimleri şiddetle kınıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230926/kieve-yapilan-yardimlar-nazizmin-finanse-edilmesine-yariyor-1075780528.html

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