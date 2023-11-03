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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231103/bm-genel-kurulu-rusyanin-nazizmin-yuceltilmesiyle-mucadeleye-iliskin-tasarisini-kabul-etti-1077045992.html
BM Genel Kurulu, Rusya’nın ‘Nazizmin yüceltilmesiyle mücadeleye’ ilişkin tasarısını kabul etti
BM Genel Kurulu, Rusya’nın ‘Nazizmin yüceltilmesiyle mücadeleye’ ilişkin tasarısını kabul etti
BM Genel Kurulunun Üçüncü Komitesi, Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadeleye ilişkin Rusya’nın tasarısını kabul etti. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T19:34+0300
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birleşmiş milletler (bm)
bm genel kurulu
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun Üçüncü Komitesi, Rusya’nın sunduğu, Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadeleyle ilgili karar tasarısını kabul etti.Tasarıya 112 ülke ‘evet’ derken, aralarında Ukrayna, ABD, İngiltere, Almanya ve Kanada'nın da bulunduğu 50 ülke karşı oy kullandı, 14 ülke de çekimser kaldı.Belge, ülkelerin, uluslararası insan hakları taahhütlerine uygun olarak yasama ve eğitim alanları da dahil olmak üzere, 2. Dünya Savaşı'nın tarihinin ve sonuçlarının çarpıtılması ve 2. Dünya Savaşı sırasında işlenen insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarının inkarını önlemeye yönelik somut önlemler almasını öneriyor.Ülkelere, yasal önlemler de dahil olmak üzere uygun tüm yollarla her türlü ırk ayrımcılığını ortadan kaldırma çağrısı yapan belge ayrıca, eğitim sırasında etnik köken, milliyet, din veya inanca dayalı ırkçılığı, ayrımcılığı, nefreti ve şiddeti teşvik eden materyaller ve söylemlerin kullanılmasınının yanı sıra, Nazizm'in yüceltilmesi ve propagandasına ilişkin olayları, özellikle de 2. Dünya Savaşı kurbanlarının anıtlarına uygulanan Nazi yanlısı içeriklere sahip grafiti ve çizimleri şiddetle kınıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230926/kieve-yapilan-yardimlar-nazizmin-finanse-edilmesine-yariyor-1075780528.html
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dışişleri bakanlığı, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, nazizm, ikinci dünya savaşı, nazi almanyası, kiev, vladimir zelenskiy, abd, almanya, adolf hitler
dışişleri bakanlığı, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, nazizm, ikinci dünya savaşı, nazi almanyası, kiev, vladimir zelenskiy, abd, almanya, adolf hitler

BM Genel Kurulu, Rusya’nın ‘Nazizmin yüceltilmesiyle mücadeleye’ ilişkin tasarısını kabul etti

19:34 03.11.2023
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BM Genel Kurulunun Üçüncü Komitesi, Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadeleye ilişkin Rusya’nın tasarısını kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun Üçüncü Komitesi, Rusya’nın sunduğu, Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadeleyle ilgili karar tasarısını kabul etti.
Tasarıya 112 ülke ‘evet’ derken, aralarında Ukrayna, ABD, İngiltere, Almanya ve Kanada'nın da bulunduğu 50 ülke karşı oy kullandı, 14 ülke de çekimser kaldı.
Belge, ülkelerin, uluslararası insan hakları taahhütlerine uygun olarak yasama ve eğitim alanları da dahil olmak üzere, 2. Dünya Savaşı'nın tarihinin ve sonuçlarının çarpıtılması ve 2. Dünya Savaşı sırasında işlenen insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarının inkarını önlemeye yönelik somut önlemler almasını öneriyor.
Ülkelere, yasal önlemler de dahil olmak üzere uygun tüm yollarla her türlü ırk ayrımcılığını ortadan kaldırma çağrısı yapan belge ayrıca, eğitim sırasında etnik köken, milliyet, din veya inanca dayalı ırkçılığı, ayrımcılığı, nefreti ve şiddeti teşvik eden materyaller ve söylemlerin kullanılmasınının yanı sıra, Nazizm'in yüceltilmesi ve propagandasına ilişkin olayları, özellikle de 2. Dünya Savaşı kurbanlarının anıtlarına uygulanan Nazi yanlısı içeriklere sahip grafiti ve çizimleri şiddetle kınıyor.
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