https://sputniknews.com.tr/20230926/kieve-yapilan-yardimlar-nazizmin-finanse-edilmesine-yariyor-1075780528.html

'Kiev'e yapılan yardımlar Nazizmin finanse edilmesine yarıyor'

'Kiev'e yapılan yardımlar Nazizmin finanse edilmesine yarıyor'

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD'nin Kiev'e yardımının Nazizmin finansmanına yaradığını vurguladı. 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T20:18+0300

2023-09-26T20:18+0300

2023-09-26T20:18+0300

ukrayna krizi

ukrayna

nazi

abd kongresi

abd temsilciler meclisi

abd

marjorie taylor greene

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Temsilciler Meclisi Üyesi Greene, ABD'nin Ukrayna'ya mali yardımda bulunması Nazizmin finanse edilmesine yol açtığını belirtti.Green, sosyal medya sayfası X'te (eski adıyla Twitter) yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki Nazileri finanse etmesi için Zelenskiy'e para gönderilmesine karşı oy kullanıyorum" diye not düştü.Taylor Greene buna ek olarak Kongre üyelerinin "Ukrayna'ya değil, ABD'ye odaklanmaları" gerektiğinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230926/duma-milletvekili-nazi-askerinin-kanada-parlamentosuna-davet-edilmesi-rastlanti-degil-1075776650.html

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ukrayna, nazi, abd kongresi, abd temsilciler meclisi, abd, marjorie taylor greene