https://sputniknews.com.tr/20231103/bir-sigara-grubuna-daha-zam-yapildi-1077048847.html

Bir sigara grubuna daha zam yapıldı

Bir sigara grubuna daha zam yapıldı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI grubunun ardından bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T21:28+0300

2023-11-03T21:28+0300

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ekonomi

tekel bayileri yardımlaşma derneği

tekel bayileri yardımlaşma derneği

sigara

jti

zam

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JTI grubunun ardından BAT sigara grubuna da zam geldi.Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bir sigara grubuna daha zam yapıldığını açıkladı.Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş ise zammı "Bat grubu sigara zammı memlekete hayırlı olsun" ifadeleriyle duyurdu. BAT grubundaki zammın yarından itibaren geçerli olacağı belirtildi.Buna göre paket başına 4 ila 6 Türk Lirası (TL) arasında gelen zam sonrası grubun sattığı en ucuz sigara 48 TL, en pahalı sigaraysa 60 TL oldu.Zamdan sonra sigara fiyatları ne oldu?Dündar, JTI grubu sigaralara 5 lira zam geldiğini açıklamıştı.Zam sornası JTI grubunda sigara gelen 5 TL'lik zammın ardından en düşük sigara fiyatı 50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 57 TL'yi görmüştü.Ekim ayının başında neredeyse bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231101/bir-sigara-grubuna-daha-zam-1076977762.html

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