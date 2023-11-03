https://sputniknews.com.tr/20231103/bir-sigara-grubuna-daha-zam-yapildi-1077048847.html
Bir sigara grubuna daha zam yapıldı
Bir sigara grubuna daha zam yapıldı
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI grubunun ardından bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T21:28+0300
2023-11-03T21:28+0300
2023-11-03T21:41+0300
ekonomi
tekel bayileri yardımlaşma derneği
tekel bayileri yardımlaşma derneği
sigara
jti
zam
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JTI grubunun ardından BAT sigara grubuna da zam geldi.Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bir sigara grubuna daha zam yapıldığını açıkladı.Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş ise zammı "Bat grubu sigara zammı memlekete hayırlı olsun" ifadeleriyle duyurdu. BAT grubundaki zammın yarından itibaren geçerli olacağı belirtildi.Buna göre paket başına 4 ila 6 Türk Lirası (TL) arasında gelen zam sonrası grubun sattığı en ucuz sigara 48 TL, en pahalı sigaraysa 60 TL oldu.Zamdan sonra sigara fiyatları ne oldu?Dündar, JTI grubu sigaralara 5 lira zam geldiğini açıklamıştı.Zam sornası JTI grubunda sigara gelen 5 TL'lik zammın ardından en düşük sigara fiyatı 50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 57 TL'yi görmüştü.Ekim ayının başında neredeyse bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231101/bir-sigara-grubuna-daha-zam-1076977762.html
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zamdan sonra sigara fiyatları ne oldu?sigara zam mı geldi? sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç tl? kasım'da sigaraya yine zam mı geldi? zamdan sonra sigara fiyatları ne oldu?bat grubu sigara fiyatı ne kadar oldu
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Bir sigara grubuna daha zam yapıldı
21:28 03.11.2023 (güncellendi: 21:41 03.11.2023) Abone ol
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI grubunun ardından bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.
JTI grubunun ardından BAT sigara grubuna da zam geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bir sigara grubuna daha zam yapıldığını açıkladı.
Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş ise zammı "Bat grubu sigara zammı memlekete hayırlı olsun" ifadeleriyle duyurdu.
BAT grubundaki zammın yarından itibaren geçerli olacağı belirtildi.
Buna göre paket başına 4 ila 6 Türk Lirası (TL) arasında gelen zam sonrası grubun sattığı en ucuz sigara 48 TL, en pahalı sigaraysa 60 TL oldu.
Zamdan sonra sigara fiyatları ne oldu?
Dündar, JTI grubu sigaralara 5 lira zam geldiğini açıklamıştı.
Zam sornası JTI grubunda sigara gelen 5 TL'lik zammın ardından en düşük sigara fiyatı 50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 57 TL'yi görmüştü.
Ekim ayının başında neredeyse bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.