https://sputniknews.com.tr/20231101/bir-sigara-grubuna-daha-zam-1076977762.html
Bir sigara grubuna daha zam
Bir sigara grubuna daha zam
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI grubu sigaralara 5 lira zam geldiğini açıkladı. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T19:56+0300
2023-11-01T19:56+0300
2023-11-01T20:03+0300
türkiye
erol dündar
ekonomi
sigara
sigara paketi
zam
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Bir sigara grubuna daha zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zammı sosyal medya hesabından duyurdu. Dündar, zam gelen grubun yeni sigara fiyatlarını paylaşarak, "Hayırlı olsun sigaraya bir zam geldi" ifadesini kullandı.Zamdan sonra sigara fiyatları ne oldu?Sigara gelen 5 TL'lik zammın ardından en düşük sigara fiyatı 50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 57 TL'yi gördü.Ekim ayının başında neredeyse bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231010/bir-raki-grubuna-daha-zam-geldi-1076182931.html
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sigara zam mı geldi? sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç tl? kasım'da sigaraya yine zam mı geldi? zamdan sonra sigara fiyatları ne oldu?
sigara zam mı geldi? sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç tl? kasım'da sigaraya yine zam mı geldi? zamdan sonra sigara fiyatları ne oldu?
Bir sigara grubuna daha zam
19:56 01.11.2023 (güncellendi: 20:03 01.11.2023) Abone ol
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI grubu sigaralara 5 lira zam geldiğini açıkladı.
Bir sigara grubuna daha zam geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zammı sosyal medya hesabından duyurdu.
Dündar, zam gelen grubun yeni sigara fiyatlarını paylaşarak, "Hayırlı olsun sigaraya bir zam geldi" ifadesini kullandı.
Zamdan sonra sigara fiyatları ne oldu?
Sigara gelen 5 TL'lik zammın ardından en düşük sigara fiyatı 50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 57 TL'yi gördü.
Ekim ayının başında neredeyse bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.