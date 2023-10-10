https://sputniknews.com.tr/20231010/bir-raki-grubuna-daha-zam-geldi-1076182931.html

Bir rakı grubuna daha zam geldi

Bir rakı grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir rakı grubuna yüzde 7 zam geldiğini duyurdu. 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T08:25+0300

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2023-10-10T08:25+0300

ekonomi

rakı

zam

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Rakı grubuna maliyet zammı gelmeye devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir rakı grubuna yüzde 7 zam yapıldığını duyurdu. Öte yandan yılbaşından bu yana rakıya yüzde 32, son bir yılda ise yüzde 65’ten fazla zam geldi.

https://sputniknews.com.tr/20231003/rakiya-yeni-zam-1075971119.html

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