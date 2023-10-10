https://sputniknews.com.tr/20231010/bir-raki-grubuna-daha-zam-geldi-1076182931.html
Bir rakı grubuna daha zam geldi
Bir rakı grubuna daha zam geldi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir rakı grubuna yüzde 7 zam geldiğini duyurdu. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T08:25+0300
2023-10-10T08:25+0300
2023-10-10T08:25+0300
ekonomi
rakı
zam
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Rakı grubuna maliyet zammı gelmeye devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir rakı grubuna yüzde 7 zam yapıldığını duyurdu. Öte yandan yılbaşından bu yana rakıya yüzde 32, son bir yılda ise yüzde 65’ten fazla zam geldi.
https://sputniknews.com.tr/20231003/rakiya-yeni-zam-1075971119.html
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rakı fiyatları, rakı zam, rakıya zam mı geldi, rakı güncel fiyat
rakı fiyatları, rakı zam, rakıya zam mı geldi, rakı güncel fiyat
Bir rakı grubuna daha zam geldi
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir rakı grubuna yüzde 7 zam geldiğini duyurdu.
Rakı grubuna maliyet zammı gelmeye devam ediyor.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir rakı grubuna yüzde 7 zam yapıldığını duyurdu.
Öte yandan yılbaşından bu yana rakıya yüzde 32, son bir yılda ise yüzde 65’ten fazla zam geldi.