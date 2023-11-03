https://sputniknews.com.tr/20231103/bakanlik-duyurdu-47-milyon-lira-hesaplara-yatiyor-1077035135.html
Bakanlık duyurdu: 47 milyon lira hesaplara yatıyor
Bakanlık duyurdu: 47 milyon lira hesaplara yatıyor
Tarım ve Orman Bakanlığınca 47 milyon 185 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T15:14+0300
2023-11-03T15:14+0300
2023-11-03T15:14+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
destek
tarım
çiftçi
bakanlık
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verildi.Paylaşımda, 47 milyon 185 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.Ödemeler kapsamında kırsal kalkınma yatırım desteği olarak 17 milyon 498 bin 149 lira, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında 15 milyon 629 bin 506 lira, uzman eller projesi desteği olarak 9 milyon 357 bin 345 lira ve düve alım desteği olarak 4 milyon 700 bin lira ödeme yapılacağı bilgisi paylaşımda yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20231031/bakanliktan-internette-satiliga-cikarilan-kiz-haberlerine-iliskin-aciklama-1076923663.html
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tarım ve orman bakanlığı, destek, tarım, çiftçi, bakanlık
tarım ve orman bakanlığı, destek, tarım, çiftçi, bakanlık
Bakanlık duyurdu: 47 milyon lira hesaplara yatıyor
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Tarım ve Orman Bakanlığınca 47 milyon 185 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda, 47 milyon 185 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.
Ödemeler kapsamında kırsal kalkınma yatırım desteği olarak 17 milyon 498 bin 149 lira, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında 15 milyon 629 bin 506 lira, uzman eller projesi desteği olarak 9 milyon 357 bin 345 lira ve düve alım desteği olarak 4 milyon 700 bin lira ödeme yapılacağı bilgisi paylaşımda yer aldı.