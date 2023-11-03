https://sputniknews.com.tr/20231103/bakanlik-duyurdu-47-milyon-lira-hesaplara-yatiyor-1077035135.html

Bakanlık duyurdu: 47 milyon lira hesaplara yatıyor

Bakanlık duyurdu: 47 milyon lira hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca 47 milyon 185 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi. 03.11.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

tarım ve orman bakanlığı

destek

tarım

çiftçi

bakanlık

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verildi.Paylaşımda, 47 milyon 185 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.Ödemeler kapsamında kırsal kalkınma yatırım desteği olarak 17 milyon 498 bin 149 lira, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında 15 milyon 629 bin 506 lira, uzman eller projesi desteği olarak 9 milyon 357 bin 345 lira ve düve alım desteği olarak 4 milyon 700 bin lira ödeme yapılacağı bilgisi paylaşımda yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20231031/bakanliktan-internette-satiliga-cikarilan-kiz-haberlerine-iliskin-aciklama-1076923663.html

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tarım ve orman bakanlığı, destek, tarım, çiftçi, bakanlık