https://sputniknews.com.tr/20231031/bakanliktan-internette-satiliga-cikarilan-kiz-haberlerine-iliskin-aciklama-1076923663.html

Bakanlıktan 'internette satılığa çıkarılan kız' haberlerine ilişkin açıklama

Bakanlıktan 'internette satılığa çıkarılan kız' haberlerine ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, "bir babanın kızını internette satılığa çıkardığına" yönelik haberlere ilişkin, "Yapılan incelemeler neticesinde D.K... 31.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-31T16:29+0300

2023-10-31T16:29+0300

2023-10-31T16:29+0300

türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

kiralık

genç kız

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, "bir babanın kızını internette satılığa çıkardığına" yönelik haberlere ilişkin, "Yapılan incelemeler neticesinde D.K. devlet korumasına alınmıştır. Bakanlık olarak hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız." bilgisi verildi.Bakanlıktan, bazı basın yayın organlarında yer alan "Böyle baba olmaz olsun: Kızını internette satılığa çıkardı" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü ekipleri tarafından haberlere konu olan D.K'nin ikametinde incelemelerde bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Yapılan incelemeler neticesinde D.K. devlet korumasına alınmıştır. Bakanlık olarak hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız." bilgisine yer verildi.

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Sputnik Türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, kiralık, genç kız