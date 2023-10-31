https://sputniknews.com.tr/20231031/bakanliktan-internette-satiliga-cikarilan-kiz-haberlerine-iliskin-aciklama-1076923663.html
Bakanlıktan 'internette satılığa çıkarılan kız' haberlerine ilişkin açıklama
Bakanlıktan 'internette satılığa çıkarılan kız' haberlerine ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, "bir babanın kızını internette satılığa çıkardığına" yönelik haberlere ilişkin, "Yapılan incelemeler neticesinde D.K... 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T16:29+0300
2023-10-31T16:29+0300
2023-10-31T16:29+0300
türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
kiralık
genç kız
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, "bir babanın kızını internette satılığa çıkardığına" yönelik haberlere ilişkin, "Yapılan incelemeler neticesinde D.K. devlet korumasına alınmıştır. Bakanlık olarak hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız." bilgisi verildi.Bakanlıktan, bazı basın yayın organlarında yer alan "Böyle baba olmaz olsun: Kızını internette satılığa çıkardı" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü ekipleri tarafından haberlere konu olan D.K'nin ikametinde incelemelerde bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Yapılan incelemeler neticesinde D.K. devlet korumasına alınmıştır. Bakanlık olarak hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız." bilgisine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231015/yargitaydan-bosanma-davalari-ile-ilgili-emsal-karar-1076344940.html
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, kiralık, genç kız
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, kiralık, genç kız
Bakanlıktan 'internette satılığa çıkarılan kız' haberlerine ilişkin açıklama
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, "bir babanın kızını internette satılığa çıkardığına" yönelik haberlere ilişkin, "Yapılan incelemeler neticesinde D.K. devlet korumasına alınmıştır. Bakanlık olarak hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız." bilgisi verildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, "bir babanın kızını internette satılığa çıkardığına" yönelik haberlere ilişkin, "Yapılan incelemeler neticesinde D.K. devlet korumasına alınmıştır. Bakanlık olarak hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız." bilgisi verildi.
Bakanlıktan, bazı basın yayın organlarında yer alan "Böyle baba olmaz olsun: Kızını internette satılığa çıkardı" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü ekipleri tarafından haberlere konu olan D.K'nin ikametinde incelemelerde bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Yapılan incelemeler neticesinde D.K. devlet korumasına alınmıştır. Bakanlık olarak hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız." bilgisine yer verildi.