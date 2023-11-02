https://sputniknews.com.tr/20231102/rus-sporculari-yasaklayan-ioc-israilli-atletler-hukumetlerinin-eylemlerinden-sorumlu-tutulmamali-1076995263.html
Rus sporcuları yasaklayan IOC: İsrailli atletler hükümetlerinin eylemlerinden sorumlu tutulmamalı
Rus sporcuları yasaklayan IOC: İsrailli atletler hükümetlerinin eylemlerinden sorumlu tutulmamalı
Rus uzman Markov, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin İsrailli sporculara ayrımcılık yapılmaması gerektiği hususundaki açıklamasının çifte standar olduğunu... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T13:00+0300
2023-11-02T13:00+0300
2023-11-02T13:00+0300
dünya
sergey markov
rus sporcular
uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)
israil
israil-filistin
yahudi karşıtı
2024 paris olimpiyatları
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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Paris 2024 Olimpiyatlarında 'Yahudi karşıtı' protestolara karşı uyarıda bulundu.Komite açıklamasında, 'bireysel sorumluluk' ilkesine bağlılığının altını çizerek 'sporcuların kendi hükümetlerinin eylemlerinden sorumlu tutulmaması gerektiğini' vurguladı. IOC Sözcüsü açıklamasında, Olimpiyatların temel konseptinin dünyayı barışçıl bir rekabet içinde birleştirmek olduğunu belirterek sporun bölünmeler veya duvarlar yaratmak yerine köprüler kurmak için bir araç olarak hizmet etmesi gerektiğinin altını çizdi.Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden yapılan bu açıklamaya Rusya'dan yanıt geldi.Türk-Rus Toplumsal Forumu Rusya Genel Sekreteri, Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov Telegram hesabından IOC'nin yaptığı açıklamasına verdiği yanıtta şu cümlelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230329/uluslararasi-olimpiyat-komitesinden-ruslarin-musabakalara-bayraksiz-katilmalari-onerisi-1068885181.html
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sergey markov, rus sporcular, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), israil, israil-filistin, yahudi karşıtı, 2024 paris olimpiyatları
sergey markov, rus sporcular, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), israil, israil-filistin, yahudi karşıtı, 2024 paris olimpiyatları
Rus sporcuları yasaklayan IOC: İsrailli atletler hükümetlerinin eylemlerinden sorumlu tutulmamalı
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Rus uzman Markov, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin İsrailli sporculara ayrımcılık yapılmaması gerektiği hususundaki açıklamasının çifte standar olduğunu ifade etti.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Paris 2024 Olimpiyatlarında 'Yahudi karşıtı' protestolara karşı uyarıda bulundu.
Komite açıklamasında, 'bireysel sorumluluk' ilkesine bağlılığının altını çizerek 'sporcuların kendi hükümetlerinin eylemlerinden sorumlu tutulmaması gerektiğini' vurguladı. IOC Sözcüsü açıklamasında, Olimpiyatların temel konseptinin dünyayı barışçıl bir rekabet içinde birleştirmek olduğunu belirterek sporun bölünmeler veya duvarlar yaratmak yerine köprüler kurmak için bir araç olarak hizmet etmesi gerektiğinin altını çizdi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden yapılan bu açıklamaya Rusya'dan yanıt geldi.
Türk-Rus Toplumsal Forumu Rusya Genel Sekreteri, Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov Telegram hesabından IOC'nin yaptığı açıklamasına verdiği yanıtta şu cümlelere yer verdi:
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, İsrailli sporculara ayrımcılık yapılmaması gerektiği çünkü sporcuların hükümetlerinin eylemlerinden sorumlu tutulamayacağı yönünde bir açıklama yaptı. Aynı Komite, Rusya'dan gelen sporcuların cezalandırılması gerektiğini zira bu sporcuların Rus hükümetinin eylemlerinden sorumlu tutulmaları gerektiğinden basehdiyordu. İşte buna adil oyun kurallarını çiğnemek denir. Buna dünya sporunun çöküşü denir. Buna yeni bir tür ırkçılık denir. Ruslar, yeni Yahudilerdir.