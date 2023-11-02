https://sputniknews.com.tr/20231102/rus-sporculari-yasaklayan-ioc-israilli-atletler-hukumetlerinin-eylemlerinden-sorumlu-tutulmamali-1076995263.html

Rus sporcuları yasaklayan IOC: İsrailli atletler hükümetlerinin eylemlerinden sorumlu tutulmamalı

Rus sporcuları yasaklayan IOC: İsrailli atletler hükümetlerinin eylemlerinden sorumlu tutulmamalı

Rus uzman Markov, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin İsrailli sporculara ayrımcılık yapılmaması gerektiği hususundaki açıklamasının çifte standar olduğunu... 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T13:00+0300

2023-11-02T13:00+0300

2023-11-02T13:00+0300

dünya

sergey markov

rus sporcular

uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)

israil

israil-filistin

yahudi karşıtı

2024 paris olimpiyatları

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Paris 2024 Olimpiyatlarında 'Yahudi karşıtı' protestolara karşı uyarıda bulundu.Komite açıklamasında, 'bireysel sorumluluk' ilkesine bağlılığının altını çizerek 'sporcuların kendi hükümetlerinin eylemlerinden sorumlu tutulmaması gerektiğini' vurguladı. IOC Sözcüsü açıklamasında, Olimpiyatların temel konseptinin dünyayı barışçıl bir rekabet içinde birleştirmek olduğunu belirterek sporun bölünmeler veya duvarlar yaratmak yerine köprüler kurmak için bir araç olarak hizmet etmesi gerektiğinin altını çizdi.Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden yapılan bu açıklamaya Rusya'dan yanıt geldi.Türk-Rus Toplumsal Forumu Rusya Genel Sekreteri, Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov Telegram hesabından IOC'nin yaptığı açıklamasına verdiği yanıtta şu cümlelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230329/uluslararasi-olimpiyat-komitesinden-ruslarin-musabakalara-bayraksiz-katilmalari-onerisi-1068885181.html

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sergey markov, rus sporcular, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), israil, israil-filistin, yahudi karşıtı, 2024 paris olimpiyatları