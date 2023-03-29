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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230329/uluslararasi-olimpiyat-komitesinden-ruslarin-musabakalara-bayraksiz-katilmalari-onerisi-1068885181.html
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden Rus sporcular hakkında şartlı tavsiye
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden Rus sporcular hakkında şartlı tavsiye
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), spor federasyonlarına Ukrayna ihtilafından sonra müsabakalara katılmaları yasaklanan Rus ve Belaruslu sporcuların... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T09:57+0300
2023-03-29T10:02+0300
ukrayna krizi
uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)
rusya
sporcu
ukrayna
thomas bach
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IOC Başkanı Thomas Bach, komitenin yönetim kurulunun uluslararası spor federasyonlarına Rus ve Belaruslu sporcuların tarafsız bayrak altında yarışmalarına izin vermelerini önerdiğini, Ukayna'daki askeri harekatı desteklemeleri halinde bu iznin çekilmesini önerdi.Bach, bugün yaptığı açıklamada şartları sıralayarak "Rusya veya Belarus pasaportuna sahip sporcular sadece bireysel tarafsız sporcular olarak yarışmalı. Bu sporcuların oluşturduğu takımlar değerlendirmeye alınamaz. Savaşı aktif olarak destekleyen sporcular yarışamaz. Rus veya Belarus ordusu veya ulusal güvenlik kurumları ile sözleşmesi olan sporcular yarışamaz" dedi.Bach, bu tavsiyeler kapsamında federasyonların sporcuların sosyal medyadaki faaliyetlerini ve Ukrayna'daki çatışmayla ilgili kamuoyuna yaptıkları açıklamaları da dikkate alması gerektiğini de sözlerine ekledi.Öte yandan IOC, Rus veya Belarus pasaportuna sahip sporcuların Paris'te düzenlenecek olacak 2024 Olimpiyat Oyunlarına katılımına ilişkin kararını daha sonra 'uygun bir zamanda' vereceğini duyurdu.Komiteden yapılan açıklamada, "Özellikle sosyal medyada yapılanlar da dahil olmak üzere kamuya yapılan açıklamalar, savaş yanlısı gösterilere veya etkinliklere katılım ve Ukrayna'daki savaşı destekleyen herhangi bir sembolün, örneğin 'Z' sembolünün sergilenmesi gibi ilgili tüm koşullar dikkate alınmalı" denildi.IOC Başkanı Bach ise, "Bilinçli bir karar alabilmek için bu tavsiyelerin uygulanmasını mümkün olduğunca uzun bir süre izlemek istiyoruz. Bu nedenle yürütme kurulu bugün bir zaman çizelgesi vermeyi uygun görmedi, zira bu son derece karmaşık durumda kimse yarın, bir hafta veya 9 ay sonra ne olacağını bilemez" yorumunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230128/cinden-uluslararasi-olimpiyat-komitesine-destek-rusyaya-uygulanan-yaptirim-kaldirilsin-1066302529.html
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uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), rusya, sporcu, ukrayna, thomas bach
uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), rusya, sporcu, ukrayna, thomas bach

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden Rus sporcular hakkında şartlı tavsiye

09:57 29.03.2023 (güncellendi: 10:02 29.03.2023)
© AP Photo / David J. Phillip / Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) - Rusya
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / David J. Phillip /
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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), spor federasyonlarına Ukrayna ihtilafından sonra müsabakalara katılmaları yasaklanan Rus ve Belaruslu sporcuların tarafsız bayrak altında yarışmalarına izin vermelerini önerdi.
IOC Başkanı Thomas Bach, komitenin yönetim kurulunun uluslararası spor federasyonlarına Rus ve Belaruslu sporcuların tarafsız bayrak altında yarışmalarına izin vermelerini önerdiğini, Ukayna'daki askeri harekatı desteklemeleri halinde bu iznin çekilmesini önerdi.
Bach, bugün yaptığı açıklamada şartları sıralayarak "Rusya veya Belarus pasaportuna sahip sporcular sadece bireysel tarafsız sporcular olarak yarışmalı. Bu sporcuların oluşturduğu takımlar değerlendirmeye alınamaz. Savaşı aktif olarak destekleyen sporcular yarışamaz. Rus veya Belarus ordusu veya ulusal güvenlik kurumları ile sözleşmesi olan sporcular yarışamaz" dedi.
Bach, bu tavsiyeler kapsamında federasyonların sporcuların sosyal medyadaki faaliyetlerini ve Ukrayna'daki çatışmayla ilgili kamuoyuna yaptıkları açıklamaları da dikkate alması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Öte yandan IOC, Rus veya Belarus pasaportuna sahip sporcuların Paris'te düzenlenecek olacak 2024 Olimpiyat Oyunlarına katılımına ilişkin kararını daha sonra 'uygun bir zamanda' vereceğini duyurdu.
Komiteden yapılan açıklamada, "Özellikle sosyal medyada yapılanlar da dahil olmak üzere kamuya yapılan açıklamalar, savaş yanlısı gösterilere veya etkinliklere katılım ve Ukrayna'daki savaşı destekleyen herhangi bir sembolün, örneğin 'Z' sembolünün sergilenmesi gibi ilgili tüm koşullar dikkate alınmalı" denildi.
IOC Başkanı Bach ise, "Bilinçli bir karar alabilmek için bu tavsiyelerin uygulanmasını mümkün olduğunca uzun bir süre izlemek istiyoruz. Bu nedenle yürütme kurulu bugün bir zaman çizelgesi vermeyi uygun görmedi, zira bu son derece karmaşık durumda kimse yarın, bir hafta veya 9 ay sonra ne olacağını bilemez" yorumunu yaptı.
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