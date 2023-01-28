https://sputniknews.com.tr/20230128/cinden-uluslararasi-olimpiyat-komitesine-destek-rusyaya-uygulanan-yaptirim-kaldirilsin-1066302529.html

Çin’den Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne destek: Rusya’ya uygulanan yaptırım kaldırılsın

Çin’den Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne destek: Rusya’ya uygulanan yaptırım kaldırılsın

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK) ve Asya Olimpiyat Konseyi’nin (AOK) Rus ve Belaruslu atletlerin turnuvalara katılma olasılığıyla ilgili duruşuna Çin... 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T18:11+0300

2023-01-28T18:11+0300

2023-01-28T18:11+0300

dünya

çin

uluslararası olimpiyat komitesi

uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)

asya olimpiyat konseyi

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Çin Olimpiyat Komitesi’nin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “Çin Olimpiyat Komitesi, dünyanın her yerinden atletlerin yarışmalara katılım konusunda eşit haklara sahip olması gerektiğine inanıyor. Sporcuların katılımı, sportif performanslarına göre belirlenmeli ve siyaset ya da savaş gibi faktörlere bağlı olmamalı. Çin her zaman sporda siyasi tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak sporun siyasallaştırılmasına karşı çıkıyor. Sporun dünyayı birleştiren bir köprü olması gerektiğine inanıyoruz, aksi değil. Uluslararası spor topluluğu gelecek için birlikte çalışmalı, bölünmeler yaratmamalı” ifadesine yer verildi.UOK ve AOK’un girişimlerine ve kararlarına aktif destek vereceklerini kaydeden Çin Olimpiyat Komitesi, Olimpiyat değerlerini korumak için Rus ve Belaruslu atletler dahil tüm sporcuların güvenliğini sağlayacak iyi bir platform oluşturmaya hazır olduğunu kaydetti.Açıklamada, “İki ülkenin atletlerinin Hangzhou Asya Oyunlarına katılımına yönelik özel planlarına gelince, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Asya Olimpiyat Konseyi ve diğer ilgili taraflar bu meseleyi derinlemesine incelemeye devam edecek, ilgili planlar tüm atletlerin ortak çıkarına olacak” dendi.

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çin, uluslararası olimpiyat komitesi, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), asya olimpiyat konseyi