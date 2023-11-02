https://sputniknews.com.tr/20231102/rus-disisleri-bakani-lavrov-misirli-mevkidasiyla-gazzeyi-gorustu-1077009049.html
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısırlı mevkidaşıyla Gazze’yi görüştü
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısırlı mevkidaşıyla Gazze’yi görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri’nin bugünkü telefon görüşmesinde Gazze’deki durumu değerlendirerek sivillere yönelik... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T19:40+0300
2023-11-02T19:40+0300
2023-11-02T19:40+0300
israil- filistin çatışması
sergey lavrov
samih şukri
rusya
mısır
gazze
gazze şeridi
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı Samih ŞÜkri ile telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi'ndeki durumu ele aldı.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, bugün Lavrov ve Şükri’nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, “Görüşmede, Gazze Şeridi’ndeki durum ele alındı. Sivillere yönelik her türlü şiddetin, konutlara ve sivil altyapıya yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu kaydedildi” ifadesine yer verildi.Telefon görüşmesinde tarafların, çatışma bölgesinde uzun vadeli ateşkesin derhal ilan edilmesi, Gazze Şeridi’ne istikrarlı insani erişimin oluşturulması, ihtiyaç sahibi herkese acil yardım sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması yönündeki ortak tutumlarını tekrarladıkları ifade edildi.Lavrov’un, Gazze’de bulunan Rusya vatandaşlarının tahliyesinin Mısırlı ortakların yardımıyla hızlı şekilde organize edilmesine olan acil ihtiyacı vurguladığı aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231031/lavrov-suriye-disisleri-bakani-mikdad-ile-filistin-israil-catismasini-gorustu-1076933717.html
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sergey lavrov, samih şukri, rusya, mısır, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil
sergey lavrov, samih şukri, rusya, mısır, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısırlı mevkidaşıyla Gazze’yi görüştü
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri’nin bugünkü telefon görüşmesinde Gazze’deki durumu değerlendirerek sivillere yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu kaydettikleri belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı Samih ŞÜkri ile telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi'ndeki durumu ele aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, bugün Lavrov ve Şükri’nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, “Görüşmede, Gazze Şeridi’ndeki durum ele alındı. Sivillere yönelik her türlü şiddetin, konutlara ve sivil altyapıya yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu kaydedildi” ifadesine yer verildi.
Telefon görüşmesinde tarafların, çatışma bölgesinde uzun vadeli ateşkesin derhal ilan edilmesi, Gazze Şeridi’ne istikrarlı insani erişimin oluşturulması, ihtiyaç sahibi herkese acil yardım sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması yönündeki ortak tutumlarını tekrarladıkları ifade edildi.
Lavrov’un, Gazze’de bulunan Rusya vatandaşlarının tahliyesinin Mısırlı ortakların yardımıyla hızlı şekilde organize edilmesine olan acil ihtiyacı vurguladığı aktarıldı.