https://sputniknews.com.tr/20231102/putin-ekvator-ginesi-liderini-moskovada-agirladi-1077005566.html

Putin, Ekvator Ginesi liderini Moskova’da ağırladı

Putin, Ekvator Ginesi liderini Moskova’da ağırladı

Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Nguema Mbasogo’yu başkent Moskova’da ağırlayan Rus lider Putin, iki ülkenin işbirliği konusunda iyi bir potansiyele sahip... 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T17:13+0300

2023-11-02T17:13+0300

2023-11-02T17:13+0300

dünya

rusya

ekvator ginesi

afrika

orta afrika cumhuriyeti

vladimir putin

moskova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/02/1077005408_0:72:1024:648_1920x0_80_0_0_0b280bb6f18a8596cc3818c61db75460.jpg

Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS) dönem başkanlığını yürüten Ekvator Ginesi'nin lideri Teodoro Obiang Nguema Mbasogo yaptığı görüşmede, Orta Afrika ülkelerinin önemine dikkat çeken Putin, “Gelecekteki işbirliklerimiz için iyi umutlarımız, yapacak çok işimiz var. Umarım bugün yapılacak genişletilmiş toplantıda her iki taraftaki hükümet yetkilileriyle etkileşimimizin çeşitli alanlarını ele alacağız” dedi.Mbasago’ya, “Sizi güvenilir dostumuz olarak biliyor, iyi tanıyoruz" diyen Putin, aynı zamanda bu aralık ayının iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55’inci yıldönümünü kutlayacağını kaydetti.Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS) dönem başkanı Ekvator Ginesi'nin Rusya ile çeşitli alanlardaki ikili işbirliğinde son durum ve potansiyelini ele alacak olan iki lider, Rusya'nın Orta Afrika bölgesi ülkeleriyle ilişkilerinin geliştirilmesini de masaya yatıracak.SSCB ile Ekvator Ginesi arasındaki diplomatik ilişkiler 7 Aralık 1968'de kurulmuştu.1970'lerin başında SSCB, içme suyu ihtiyacı yaşayan Ekvator Ginesi'ne su kaynakları ve hammadde rezervlerinin araştırılmasında yardım ederken, bölgede balık ve diğer deniz ürünleri üretimi için ortak bir Sovyet-Gine organizasyonu oluşturarak uzmanlarını Orta Afrika ülkesine göndermişti.

https://sputniknews.com.tr/20231102/rusya-disisleri-israilin-gazzedeki-multeci-kampini-bombalamasi-karsisinda-soktayiz-1077004434.html

rusya

ekvator ginesi

orta afrika cumhuriyeti

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ekvator ginesi, afrika, orta afrika cumhuriyeti, vladimir putin, moskova