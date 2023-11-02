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https://sputniknews.com.tr/20231102/putin-ekvator-ginesi-liderini-moskovada-agirladi-1077005566.html
Putin, Ekvator Ginesi liderini Moskova’da ağırladı
Putin, Ekvator Ginesi liderini Moskova’da ağırladı
Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Nguema Mbasogo’yu başkent Moskova’da ağırlayan Rus lider Putin, iki ülkenin işbirliği konusunda iyi bir potansiyele sahip... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T17:13+0300
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ekvator ginesi
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vladimir putin
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Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS) dönem başkanlığını yürüten Ekvator Ginesi'nin lideri Teodoro Obiang Nguema Mbasogo yaptığı görüşmede, Orta Afrika ülkelerinin önemine dikkat çeken Putin, “Gelecekteki işbirliklerimiz için iyi umutlarımız, yapacak çok işimiz var. Umarım bugün yapılacak genişletilmiş toplantıda her iki taraftaki hükümet yetkilileriyle etkileşimimizin çeşitli alanlarını ele alacağız” dedi.Mbasago’ya, “Sizi güvenilir dostumuz olarak biliyor, iyi tanıyoruz" diyen Putin, aynı zamanda bu aralık ayının iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55’inci yıldönümünü kutlayacağını kaydetti.Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS) dönem başkanı Ekvator Ginesi'nin Rusya ile çeşitli alanlardaki ikili işbirliğinde son durum ve potansiyelini ele alacak olan iki lider, Rusya'nın Orta Afrika bölgesi ülkeleriyle ilişkilerinin geliştirilmesini de masaya yatıracak.SSCB ile Ekvator Ginesi arasındaki diplomatik ilişkiler 7 Aralık 1968'de kurulmuştu.1970'lerin başında SSCB, içme suyu ihtiyacı yaşayan Ekvator Ginesi'ne su kaynakları ve hammadde rezervlerinin araştırılmasında yardım ederken, bölgede balık ve diğer deniz ürünleri üretimi için ortak bir Sovyet-Gine organizasyonu oluşturarak uzmanlarını Orta Afrika ülkesine göndermişti.
https://sputniknews.com.tr/20231102/rusya-disisleri-israilin-gazzedeki-multeci-kampini-bombalamasi-karsisinda-soktayiz-1077004434.html
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rusya, ekvator ginesi, afrika, orta afrika cumhuriyeti, vladimir putin, moskova
rusya, ekvator ginesi, afrika, orta afrika cumhuriyeti, vladimir putin, moskova

Putin, Ekvator Ginesi liderini Moskova’da ağırladı

17:13 02.11.2023
© Sputnik / Григорий СысоевEkvator Ginesi Devlet Başkanı Nguema Mbasogo’yu başkent Moskova’da ağırlayan Rus lider Putin
Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Nguema Mbasogo’yu başkent Moskova’da ağırlayan Rus lider Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Nguema Mbasogo’yu başkent Moskova’da ağırlayan Rus lider Putin, iki ülkenin işbirliği konusunda iyi bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.
Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS) dönem başkanlığını yürüten Ekvator Ginesi'nin lideri Teodoro Obiang Nguema Mbasogo yaptığı görüşmede, Orta Afrika ülkelerinin önemine dikkat çeken Putin, “Gelecekteki işbirliklerimiz için iyi umutlarımız, yapacak çok işimiz var. Umarım bugün yapılacak genişletilmiş toplantıda her iki taraftaki hükümet yetkilileriyle etkileşimimizin çeşitli alanlarını ele alacağız” dedi.
Mbasago’ya, “Sizi güvenilir dostumuz olarak biliyor, iyi tanıyoruz" diyen Putin, aynı zamanda bu aralık ayının iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55’inci yıldönümünü kutlayacağını kaydetti.
Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS) dönem başkanı Ekvator Ginesi'nin Rusya ile çeşitli alanlardaki ikili işbirliğinde son durum ve potansiyelini ele alacak olan iki lider, Rusya'nın Orta Afrika bölgesi ülkeleriyle ilişkilerinin geliştirilmesini de masaya yatıracak.
SSCB ile Ekvator Ginesi arasındaki diplomatik ilişkiler 7 Aralık 1968'de kurulmuştu.
1970'lerin başında SSCB, içme suyu ihtiyacı yaşayan Ekvator Ginesi'ne su kaynakları ve hammadde rezervlerinin araştırılmasında yardım ederken, bölgede balık ve diğer deniz ürünleri üretimi için ortak bir Sovyet-Gine organizasyonu oluşturarak uzmanlarını Orta Afrika ülkesine göndermişti.
Mariya Zaharova - SPIEF - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2023
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