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https://sputniknews.com.tr/20231102/polat-ciftine-operasyonun-detaylari-ortaya-cikti-dilan-polattan-cildi-icin-vitamin-istegi-1076984613.html
Polat çiftine operasyonun detayları ortaya çıktı: Dilan Polat'tan cildi için vitamin isteği
Polat çiftine operasyonun detayları ortaya çıktı: Dilan Polat'tan cildi için vitamin isteği
Dün sabaha karşı bazı aile üyeleri ve çalışanlarıyla birlikte gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat'a yönelik operasyonda yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T07:31+0300
2023-11-02T07:31+0300
türkiye
dilan polat
engin polat
masak
polis
vitamin
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Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, dün gece düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 01.15’te Engin Polat ve Dilan Polat’a yönelik operasyon başlattı.İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonlarda 43 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Gözaltına alınan 14 kişi sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.MASAK raporuGece saatlerinde yapılan operasyonun detayları da ortaya çıkmaya başladı. MASAK raporuna göre Polat çifti elde ettikleri paraları 5 şirket üzerinden sahte fatura keserek aile üyelerinin hesaplarına yatırdı. Polat çiftinin bu yöntemle paranın izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi.Milliyet’in aktardığına göre, sahte fatura kesilen paraların kaynağı ise henüz tespit edilemedi. Dilan Polat ve Engin Polat’a sorgusu sırasında sorulacak ilk sorunun ise paranın kaynağı olduğu öğrenildi. İfade işlemleri henüz başlamayan şüphelilerden Engin Polat ve Dilan Polat’ın en son ifadeye alınacağı öğrenildi. Alınan bilgiye göre gözaltı sayısı 17’ye çıktı. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheli sayısının ise 30 olduğu öğrenildi.Operasyon talimatının ise Engin Polat ve Dilan Polat’a ait şirketlerde yapılan incelemelerde elde edilen deliller sonrası verildiği ortaya çıktı. El koyulan dijitallerde ve evraklarda soruşturma için somut delil elde edildiği öğrenildi.Engin Polat ve Dilan Polat’a suç gelirlerini aklama, vergi usul kanununa muhalefet, resmî belgede sahtecilik suçlarının dışında örgüt kurma ve yönetme suçunun da yöneltildiği öğrenildi.80 sayfa belgePolat çiftinin evinde yapılan aramalarda 80 sayfa tapu ve faturaların da içerisinde bulunduğu döküman ele geçirildi. Firari olan şirket ortağı Zümrüt Yerebakan'ın evinde 10 bin dolar, Zekai Tepe'nin evinde 1 hard disk ve 350 mermi, Ahmet Gün'ün evinde ise 120 bin lira, 36 adet hesap dökümü ve 1 laptop ele geçirildi.Polisten uyarıEngin Polat'ın sağlık kontrolü için getirildiği hastanede bacak bacak üstüne attığı anda polis tarafından uyarıldığı anlar da görüntülere yansıdı. Dilan Polat'ın ise Engin Polat'ı sağlık kontrolünde sıra bekledikleri sırada omzundan öptüğü görüldü.Operasyonun detaylarıCNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ şu bilgileri verdi:"Şu an Vatan Emniyet'te bulunan bir nezarethanedeler. İfade alım işlemleri yarın başlayacak. 30 kişi hakkında gözaltı kararı var. 30 kişinin tamamı gözaltına alınacak, operasyon devam ediyor. MASAK'ın ön inceleme raporuna göre operasyon başladı. Tam rapor gönderildiğinde detaylar ortaya çıkacak. Şu an alınan ön raporda 3 şirketten alınan 200 milyon liralık sahte evraklar var şüpheli bulunan. Düğümü MASAK'ın raporu çözecek."Polat çift ve beraberindekiler, işlemlerinin sürdüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nden çıkarılarak rutin uygulama olan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Zanlılar saat 23.00’te gittikleri sağlık kontrolünden 23.40’ta tekrar emniyete getirildi.Dilan Polat’ın isteğiÖte yandan Polat çiftinin emniyetteki işlemleri sürerken, Dilan Polat'ın polisten cildi için vitamin istediği öğrenildi. Polise, 'Kullanmam gereken ilaçlar var' diyen Dilan Polat'a hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu soruldu. Bunun üzerine Dilan Polat'ın, "Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım" dediği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20231101/dilan-polat-ve-engin-polat-gozaltinda-sila-dogudan-kanitlari-yok-ettiniz-sorusuna-yanit-1076942331.html
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dilan polat, engin polat, masak, polis, vitamin
dilan polat, engin polat, masak, polis, vitamin

Polat çiftine operasyonun detayları ortaya çıktı: Dilan Polat'tan cildi için vitamin isteği

07:31 02.11.2023
© AA / Muhammed Gencebay GürDilan Polat ve Engin Polat gözaltı
Dilan Polat ve Engin Polat gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2023
© AA / Muhammed Gencebay Gür
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Dün sabaha karşı bazı aile üyeleri ve çalışanlarıyla birlikte gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat'a yönelik operasyonda yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Polat çiftinin emniyetteki işlemleri sürerken, Dilan Polat'ın polisten cildi için vitamin istediği öğrenildi.
Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, dün gece düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 01.15’te Engin Polat ve Dilan Polat’a yönelik operasyon başlattı.
İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonlarda 43 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Gözaltına alınan 14 kişi sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

MASAK raporu

Gece saatlerinde yapılan operasyonun detayları da ortaya çıkmaya başladı. MASAK raporuna göre Polat çifti elde ettikleri paraları 5 şirket üzerinden sahte fatura keserek aile üyelerinin hesaplarına yatırdı. Polat çiftinin bu yöntemle paranın izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi.
Milliyet’in aktardığına göre, sahte fatura kesilen paraların kaynağı ise henüz tespit edilemedi. Dilan Polat ve Engin Polat’a sorgusu sırasında sorulacak ilk sorunun ise paranın kaynağı olduğu öğrenildi. İfade işlemleri henüz başlamayan şüphelilerden Engin Polat ve Dilan Polat’ın en son ifadeye alınacağı öğrenildi. Alınan bilgiye göre gözaltı sayısı 17’ye çıktı. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheli sayısının ise 30 olduğu öğrenildi.
Operasyon talimatının ise Engin Polat ve Dilan Polat’a ait şirketlerde yapılan incelemelerde elde edilen deliller sonrası verildiği ortaya çıktı. El koyulan dijitallerde ve evraklarda soruşturma için somut delil elde edildiği öğrenildi.
Engin Polat ve Dilan Polat’a suç gelirlerini aklama, vergi usul kanununa muhalefet, resmî belgede sahtecilik suçlarının dışında örgüt kurma ve yönetme suçunun da yöneltildiği öğrenildi.

80 sayfa belge

Polat çiftinin evinde yapılan aramalarda 80 sayfa tapu ve faturaların da içerisinde bulunduğu döküman ele geçirildi. Firari olan şirket ortağı Zümrüt Yerebakan'ın evinde 10 bin dolar, Zekai Tepe'nin evinde 1 hard disk ve 350 mermi, Ahmet Gün'ün evinde ise 120 bin lira, 36 adet hesap dökümü ve 1 laptop ele geçirildi.

Polisten uyarı

Engin Polat'ın sağlık kontrolü için getirildiği hastanede bacak bacak üstüne attığı anda polis tarafından uyarıldığı anlar da görüntülere yansıdı. Dilan Polat'ın ise Engin Polat'ı sağlık kontrolünde sıra bekledikleri sırada omzundan öptüğü görüldü.

Operasyonun detayları

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ şu bilgileri verdi:
"Şu an Vatan Emniyet'te bulunan bir nezarethanedeler. İfade alım işlemleri yarın başlayacak. 30 kişi hakkında gözaltı kararı var. 30 kişinin tamamı gözaltına alınacak, operasyon devam ediyor. MASAK'ın ön inceleme raporuna göre operasyon başladı. Tam rapor gönderildiğinde detaylar ortaya çıkacak. Şu an alınan ön raporda 3 şirketten alınan 200 milyon liralık sahte evraklar var şüpheli bulunan. Düğümü MASAK'ın raporu çözecek."
Polat çift ve beraberindekiler, işlemlerinin sürdüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nden çıkarılarak rutin uygulama olan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Zanlılar saat 23.00’te gittikleri sağlık kontrolünden 23.40’ta tekrar emniyete getirildi.

Dilan Polat’ın isteği

Öte yandan Polat çiftinin emniyetteki işlemleri sürerken, Dilan Polat'ın polisten cildi için vitamin istediği öğrenildi. Polise, 'Kullanmam gereken ilaçlar var' diyen Dilan Polat'a hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu soruldu. Bunun üzerine Dilan Polat'ın, "Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım" dediği öğrenildi.
Dilan Polat ve Engin Polat gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
TÜRKİYE
Dilan Polat ve Engin Polat gözaltında: Operasyonda yeni ayrıntılar, 200 milyon lira ortaya çıktı
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