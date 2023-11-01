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https://sputniknews.com.tr/20231101/dilan-polat-ve-engin-polat-gozaltinda-sila-dogudan-kanitlari-yok-ettiniz-sorusuna-yanit-1076942331.html
Dilan Polat ve Engin Polat gözaltında: Sıla Doğu'dan 'kanıtları yok ettiniz' sorusuna yanıt
Dilan Polat ve Engin Polat gözaltında: Sıla Doğu'dan 'kanıtları yok ettiniz' sorusuna yanıt
Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, basın... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T06:36+0300
2023-11-01T06:55+0300
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İstanbul’da daha önce haklarında soruşturma açılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindekiler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.Polat çifti ile birlikte gözaltına alınan Sıla Doğu, Kürşat Polat ve Ahmet Gün, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.'Kanıtları yok ettiniz' sorusuna yanıtPolat çifti hastaneye girişleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sağlık kontrolüne getirilen Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise, "İfademizi vereceğiz, o kadar" dedi. Sağlık kontrolünden sonra Dilan Polat ve Engin Polat İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çift emniyete girişleri sırasında da soruları yanıtsız bıraktı. Basın mensuplarının "Kanıtları yok ettiğiniz iddia ediliyor, ne diyeceksiniz" sorusuna ise yine Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, "Ne kanıtları yok etmesi" yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231101/dilan-polat-ve-esi-engin-polat-gozaltina-alindi-1076942197.html
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Dilan Polat ve Engin Polat gözaltı
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Dilan Polat ve Engin Polat gözaltında: Sıla Doğu'dan 'kanıtları yok ettiniz' sorusuna yanıt

06:36 01.11.2023 (güncellendi: 06:55 01.11.2023)
© AA / Muhammed Gencebay GürDilan Polat ve Engin Polat gözaltı
Dilan Polat ve Engin Polat gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© AA / Muhammed Gencebay Gür
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Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, basın mensuplarının sorusuna verdiği yanıtta, "Ne kanıtları yok etmesi" dedi.
İstanbul’da daha önce haklarında soruşturma açılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindekiler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.
© İHA
Polat çifti ile birlikte gözaltına alınan Sıla Doğu, Kürşat Polat ve Ahmet Gün, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

'Kanıtları yok ettiniz' sorusuna yanıt

Polat çifti hastaneye girişleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sağlık kontrolüne getirilen Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise, "İfademizi vereceğiz, o kadar" dedi. Sağlık kontrolünden sonra Dilan Polat ve Engin Polat İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çift emniyete girişleri sırasında da soruları yanıtsız bıraktı. Basın mensuplarının "Kanıtları yok ettiğiniz iddia ediliyor, ne diyeceksiniz" sorusuna ise yine Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, "Ne kanıtları yok etmesi" yanıtını verdi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat çifti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
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Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
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