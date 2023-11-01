https://sputniknews.com.tr/20231101/dilan-polat-ve-esi-engin-polat-gozaltina-alindi-1076942197.html
Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
İstanbul’da daha önce haklarında soruşturma açılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T02:49+0300
2023-11-01T02:49+0300
2023-11-01T02:51+0300
dilan polat
türkiye
anadolu cumhuriyet başsavcılığı
gözaltı
engin polat
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti, işlemleri için emniyette götürüldü.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere el konulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231030/mal-varliklarina-el-konuldu-arama-yapildi-dilan-polat-ve-engin-polat-ozur-diledi-1076871512.html
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dilan polat, anadolu cumhuriyet başsavcılığı, gözaltı, engin polat
dilan polat, anadolu cumhuriyet başsavcılığı, gözaltı, engin polat
Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
02:49 01.11.2023 (güncellendi: 02:51 01.11.2023) Abone ol
İstanbul’da daha önce haklarında soruşturma açılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti, işlemleri için emniyette götürüldü.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere el konulmuştu.