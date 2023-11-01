https://sputniknews.com.tr/20231101/dilan-polat-ve-esi-engin-polat-gozaltina-alindi-1076942197.html

Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı

Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı

İstanbul’da daha önce haklarında soruşturma açılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı. 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T02:49+0300

2023-11-01T02:49+0300

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dilan polat

türkiye

anadolu cumhuriyet başsavcılığı

gözaltı

engin polat

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti, işlemleri için emniyette götürüldü.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere el konulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231030/mal-varliklarina-el-konuldu-arama-yapildi-dilan-polat-ve-engin-polat-ozur-diledi-1076871512.html

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dilan polat, anadolu cumhuriyet başsavcılığı, gözaltı, engin polat