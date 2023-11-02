https://sputniknews.com.tr/20231102/merkez-bankasi-yilin-son-enflasyon-raporunu-acikliyor-1076989017.html

Yılın son raporu: Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Yılın son raporu: Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. 2023 sonu enflasyon tahmini yüzde 58'den yüzde 65'e... 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T10:41+0300

2023-11-02T10:41+0300

2023-11-02T11:30+0300

ekonomi

hafize gaye erkan

merkez bankası

enflasyon

rapor

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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın 4. enflasyon raporu için basın toplantısı düzenledi. Erkan'ın açıklamasına göre, TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58'den yüzde 65'e çıkarıldı. Merkez Bankası Başkanı, enflasyonun Mayıs 2024'te zirve seviyesini göreceğini, sonrasında dezenflasyon sürecinin başlayacağını ifade etti.Erkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:* Merkez Bankası olarak, toplumsal refaha en büyük katkıyı, fiyat istikrarını sağlayarak sunacağımızın bilincindeyiz. Bu sebeple, haziran ayında başlattığımız güçlü parasal sıkılaştırma ile enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz.* Para politikasının birikimli etkileri, içinde bulunduğumuz geçiş döneminde devreye girerken, dezenflasyon sürecinin 2024 yılının ikinci yarısında başlamasını hedefliyoruz.* Eylül enflasyonu, ekimdeki yüksek frekanslı veriler ve tüm öncü göstergeler, söz konusu şokların enflasyona yansımasının büyük ölçüde tamamlandığına işaret etmektedir.'Dezenflasyonu 2024 yılında tesis etmekte kararlıyız'* Tüketim talebinin dengelenmesi, parasal sıkılaştırma sürecinde Türk Lirası tasarruf araçlarına olan talebin artırılmasıyla desteklenmektedir.* Uyguladığımız seçici kredi sıkılaştırması, arz ve talep dengesinin de uyumunu gözetmektedir. Parasal sıkılaştırmanın birikimli etkilerinin devreye girmesiyle, bu kademeli dengelenmenin süreceğini öngörüyoruz.* Talepteki aşırılığın giderilmesi ve Türk Lirası tasarruf araçlarına olan talebin artması enflasyon üzerinde doğrudan olduğu kadar, cari denge kanalıyla dolaylı olarak da yavaşlatıcı etki gösterecektir.* Para politikasındaki kararlılık ve tutarlılık ile bu çerçevede geliştirdiğimiz iletişim politikası, beklenti oluşumunda Merkez Bankası tahminlerinin ağırlığını artırarak, beklentilerin yeniden çıpalanmasını hedeflemektedir.* Parasal sıkılaştırma adımlarımızın birikimli etkileri ile enflasyonun ana eğilimini zayıflatmaya devam ederek, dezenflasyonu 2024 yılında tesis etmekte kararlıyız. * Enflasyonun belirleyici unsurları arasında haziran-eylül döneminde akaryakıt öne çıktı. Ayrıca kurdaki artış da maliyet kanalıyla etkili oldu. Ayrıca vergi ve yönetilen fiyatlarda yapılan güncellemeler kısa dönemde gerçekleşti. Şokların bir arada gerçekleşmesi beklentilerde de bozulmaya yol açtı. Enflasyon üzerinde etkili temel unsur talebin yapısı ve talebin dengelenmesi. Eylül enflasyonu, ekimdeki yüksek frekanslı veriler ve tüm öncü göstergeler, söz konusu şokların enflasyona yansımasının büyük ölçüde tamamlandığına işaret etmektedir.* Yıllara yayılmış yüksek enflasyonun sonucu olarak hizmet grubundaki katılıkta kiralar da etkili. Kiralarda artış yüksek oranda sürmektedir. Büyükşehirlerde kiralık ev ilanlardaki fiyat artışlarında yavaşlama sinyalleri alıyoruz. Enflasyona yansıması zaman alacak.* Enflasyondaki ataletin kırılması beklentilerin çıpalanmasına bağlı. Enflasyon beklentilerindeki bozulma aydan aya yavaşladı. Ekim ayı öncü göstergeleri aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret ediyor.Bireysel krediler yavaşladı* TL mevduata yönelik adımlarımız parasal aktarım mekanizmasının güçlenmesi açısından kritik önemde. Politika faizinin mevduat faizine aktarımı güçlendi. Ticari kredi faizleri ile mevduat arasındaki negatif fark sona erdi, sağlıklı bir denge oluştu. Bireysel krediler önemli oranda yavaşladı. Kredi kartlarıyla yapılan harcamalar yüksek seyretmekle birlikte daha ılımlı patikaya doğru ilerlemektedir.Orta vadeli tahminler açıklandı* Yıl sonu tahmin orta noktalarını 2023 için yüzde 65, 2024 için yüzde 36 ve 2025 için yüzde 14 olarak güncelledik.* Kasım ayında doğalgaz tüketiminin artması ile birlikte hanelerin bedelsiz kullanım sınırını aşacağını düşünüyoruz. Bu durum enflasyonda yukarı yönlü mekanik bir etki oluşturarak aylık enflasyonun kasım ayında geçici olarak yükselmesine sebep olacaktır. 2024 yılı ocak ayında ise asgari ücret ayarlaması, fiyatları zaman bağlı belirlenen hizmet kalemlerindeki gelişmelerin ve otomatik vergi güncellemelerinin devreye girmesini bekliyoruz. 2024 Mayıs ayında ise doğalgaz kaynaklı baz etkileri ile yıllık enflasyonda tepe noktasının gerçekleşeceğini göreceğiz.* Parasal sıkılaştırma sürecimizin etkilerini, büyük ölçüde, dezenflasyonu tesis edeceğimiz 2024 yılında göreceğiz.

https://sputniknews.com.tr/20231102/bakan-isikhan-2024-asgari-ucreti-icin-tarih-verdi-1076989205.html

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hafize gaye erkan, merkez bankası, enflasyon, rapor