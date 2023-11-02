https://sputniknews.com.tr/20231102/bakan-isikhan-2024-asgari-ucreti-icin-tarih-verdi-1076989205.html

Bakan Işıkhan 2024 asgari ücreti için tarih verdi

Bakan Işıkhan 2024 asgari ücreti için tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücretle ilgili açıklamasında, "Ay başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için... 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T10:45+0300

2023-11-02T10:45+0300

2023-11-02T10:53+0300

ekonomi

asgari ücret

vedat ışıkhan

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı asgari ücretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan şunları kaydetti:"Asgari ücrette yapılacak her artış, tüm çalışanlar bakımından vergi istisnası tutarının artışı kadar ek gelir avantajı sağlamış oluyor. Bu kapsamda 2024 yılında 595.1 milyar lira vergi istisnası öngörülmektedir.Ay başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. Çalışanlarımıza yönelik enflasyona karşı koruma prensibimizi, önümüzdeki dönemlerde de aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.Birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak hayata geçireceğiz.Ağustos itibariyle son bir yılda; işgücümüz 507 bin artarak 34,9 milyon, istihdamımız 667 bin artarak 31.7 milyon, işsiz sayımız 160 bin azalarak 3.2 milyon ve işsizlik oranımız 0.6 puan azalarak yüzde 9.2 olmuştur. Bu oran; son 9 yılın en düşük işsizlik seviyesidir."

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asgari ücret, vedat ışıkhan