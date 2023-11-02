https://sputniknews.com.tr/20231102/faizsiz-evlilik-kredisi-ne-zaman-verilecek-sartlar-neler-olacak-1076985523.html

Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartlar neler olacak?

Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartlar neler olacak?

Evlilik kredisinin ne zaman verileceğine ilişkin araştırmalar sürüyor. Yeni evleneceklere verilecek olan faizsiz 150 bin TL kredinin şartları merak ediliyor... 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T08:41+0300

2023-11-02T08:41+0300

2023-11-02T08:42+0300

ekonomi

kredi

evlilik

mahinur özdemir göktaş

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Yeni evlenecek olan çiftlere faizsiz evlilik kredisi için geri sayım başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek olan çiftlere faizsiz kredi imkanı sağlayacak düzenlemeyle ilgili ayrıntıları açıkladı. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartlar neler olacak?Kabine sonrasında gazetecilerin, "Bu ay içerisinde çıkmasını bekliyor muyuz?" sorusuna Göktaş, "Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz" yanıtını verdi.Buna göre; yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisinin aralık ayı civarında verilmesi bekleniyor.Faizsiz evlilik kredisi kimlere verilecek?Aile ve Gençlik Bankası'na yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Göktaş, şu bilgileri paylaştı:"Deprem bölgesi için pilot proje başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Meclisin tasarrufunda. Ama biz bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır.18-27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış… Bu kriterlere uyan herkes, bundan faydalanabilecek."Bakan Göktaş, 4 yıllık kredinin, 2 yıl geri ödemesiz olacağını ve sıfır faizle verileceğini söyledi.Yönetmelik çıkarılması gerektiğini belirten Göktaş, pilot bölgeden başlama nedeninin deprem bölgesindeki gençlere destek olduğunu kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231102/kritik-veri-bekleniyor-memur-ve-emeklinin-zamli-maasi-4-olasilikta-hesaplandi-1076984913.html

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