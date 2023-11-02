https://sputniknews.com.tr/20231102/iyi-partide-istifa-derin-gorus-ayriliklari-diyerek-duyurdu-1076997008.html
İYİ Partili vekil İdris Nebi Hatipoğlu partisinden istifa etti
İYİ Partili vekil İdris Nebi Hatipoğlu partisinden istifa etti
İYİ Parti Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, partisi ile görüş ayrılığı yaşadığını söyleyerek istifa ettiğini duyurdu. 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T13:31+0300
2023-11-02T13:31+0300
2023-11-02T13:47+0300
türkiye
meral akşener
iyi parti
istifa
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İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden ayrıldığını duyurdu.X platformu üzerinden paylaşım yapan Hatipoğlu, partisi ile genel seçim sürecinden bu yana görüş ayrılığı yaşadığını belirtti. Hatipoğlu şunları kaydetti:"Büyük Türk Milleti’nin bilgisine; Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum."İttifak açıklaması gündem olmuştuNebi Hatipoğlu, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada yerel seçimlerde AK Parti ve MHP ile ittifak yapabileceklerini belirterek, “Biz Eskişehir’de de diğer illerde de seçim döneminde CHP’li beraber ittifak yaptığımız arkadaşlardan ciddi sıkıntılar yaşadık. Mesela Eskişehir’de ‘İYİ Parti milletvekili çıkaramıyor, oyunuz boşuna gitmesin gelin CHP’ye oyunuz verin’ diye çalışmalar yapılmış. Ben kesinlikle Eskişehir’de CHP ile ittifak yapılması taraftarı değilim. Ama tabii ki bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AK Parti, MHP, Saadet Partisi olabilir” ifadelerini kullanmıştı.İdris Nebi Hatipoğlu kimdir?1975 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen İdris Nebi Hatipoğlu, Bilkent Üniversitesi'nde muhasebe ön lisans eğitimini tamamladı ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. Sanayici olan Hatipoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.
https://sputniknews.com.tr/20231101/aksener-icinde-bulundugumuz-yuzyilin-bas-psikopati-hic-suphesiz-ki-netanyahudur-1076953614.html
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İYİ Partili vekil İdris Nebi Hatipoğlu partisinden istifa etti
13:31 02.11.2023 (güncellendi: 13:47 02.11.2023) Abone ol
İYİ Parti Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, partisi ile görüş ayrılığı yaşadığını söyleyerek istifa ettiğini duyurdu.
İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden ayrıldığını duyurdu.
X platformu üzerinden paylaşım yapan Hatipoğlu, partisi ile genel seçim sürecinden bu yana görüş ayrılığı yaşadığını belirtti. Hatipoğlu şunları kaydetti:
"Büyük Türk Milleti’nin bilgisine; Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum."
İttifak açıklaması gündem olmuştu
Nebi Hatipoğlu, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada yerel seçimlerde AK Parti ve MHP ile ittifak yapabileceklerini belirterek, “Biz Eskişehir’de de diğer illerde de seçim döneminde CHP’li beraber ittifak yaptığımız arkadaşlardan ciddi sıkıntılar yaşadık. Mesela Eskişehir’de ‘İYİ Parti milletvekili çıkaramıyor, oyunuz boşuna gitmesin gelin CHP’ye oyunuz verin’ diye çalışmalar yapılmış. Ben kesinlikle Eskişehir’de CHP ile ittifak yapılması taraftarı değilim. Ama tabii ki bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AK Parti, MHP, Saadet Partisi olabilir” ifadelerini kullanmıştı.
İdris Nebi Hatipoğlu kimdir?
1975 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen İdris Nebi Hatipoğlu, Bilkent Üniversitesi'nde muhasebe ön lisans eğitimini tamamladı ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. Sanayici olan Hatipoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.