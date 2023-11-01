https://sputniknews.com.tr/20231101/aksener-icinde-bulundugumuz-yuzyilin-bas-psikopati-hic-suphesiz-ki-netanyahudur-1076953614.html

Akşener: İçinde bulunduğumuz yüzyılın baş psikopatı hiç şüphesiz ki Netanyahu'dur

Akşener: İçinde bulunduğumuz yüzyılın baş psikopatı hiç şüphesiz ki Netanyahu'dur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Akşener, "Ne yazık ki her yüzyılda insanlığın başına bela olmuş... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T10:45+0300

2023-11-01T10:45+0300

2023-11-01T11:00+0300

politika

meral akşener

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:* Ne yazık ki, her yüzyılda insanlığın başına bela olmuş birkaç psikopat çıkıyor. İçinde bulunduğumuz yüzyılın, baş psikopatı da hiç şüphesiz ki Netanyahu’dur.* Hamas’ı, Filistin’i temsil eden meşru bir siyasi yapı olarak tanımlamak; Filistin hükûmetini yok saymaktır. Hamas’ı, Filistin’in yegâne temsilcisi görmek Filistinli sivilleri, dünyaya terörist olarak göstermeyi hedefleyen Netanyahu’nun, insanlık dışı tezlerine dolaylı destek vermektir.* Söyle bakalım Sayın Erdoğan, sen sözde Kürdistan'ın bir parçasını Türkiye'de gördüğünü söyleyen Hamas'ı niye savunuyorsun? Niçin savunuyorsun? Ortada Filistin'in meşru bir hükümeti varken sanki Filistinliler için hayırlı bir iş yapmış gibi sen neden Hamas'ı Filistinlilerin tek meşru temsilcisi görüyorsun? Bu kadar şaibeli bir eyleme imza atanları sen hangi akılla mücahit diye lanse ediyorsun? Kadınları, çocukları, sivilleri öldürmenin mücahitlikle ne ilgisi var? Dinimiz savaşta bile bunların öldürülmesini yasaklamamış mıdır? Amacın nedir Sayın Erdoğan? Filistin'in haklılığını zayıflatmak mı istiyorsun? Netanyahu'nun terörüne zemin kazandırmak mı istiyorsun?* Seni buradan uyarıyorum; sorumsuzca yaptığın açıklamalarla Netanyahu’nun değirmenine su taşıyorsun.KYK yurdundaki asansör faciasına tepki* Biliyorsunuz, geçtiğimiz hafta, yüreğimizi yakan bir olay yaşadık. Zeren Ertaş kızımız Aydın’da, bir KYK yurdunda bakımı ihmal edilen asansörde sıkışarak hayatını kaybetti. Öğrencilerin, birçok kez, yurt yönetimine, şikâyet etmelerine rağmen hiçbir önlem alınmamış. Ve henüz 22 yaşında, daha hayatının baharındaki Zeren’i bir kazaya değil bir şuursuzluğa, ciddiyetsizliğe, niteliksizliğe, kurban verdik. Yüce Allah, ailesine ve sevenlerine, sabr-ı cemil ihsan eylesin. Mekânı cennet olsun.* Gençlerimizi, artık bir rezillik boyutuna ulaşan yurt sorunuyla yalnız bırakamayız, bırakmayacağız. Cumhuriyet vizyonumuzun en büyük değer olarak gördüğü gençlerimizi; böylesi bir çaresizliğe, terk etmeyeceğiz.

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meral akşener