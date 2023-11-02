https://sputniknews.com.tr/20231102/istanbulda-saganak-kapalicarsiyi-su-basti-umraniye-ve-cekmekoyde-caddeler-sular-altinda-kaldi-1077015674.html

İstanbul'da sağanak: Kapalıçarşı'yı su bastı, Ümraniye ve Çekmeköy'de caddeler sular altında kaldı

İstanbul'da sağanak: Kapalıçarşı'yı su bastı, Ümraniye ve Çekmeköy'de caddeler sular altında kaldı

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle tarihi Kapalıçarşı'yı su bastı, Ümraniye ve Çekmeköy'de caddeler sular altında kaldı. 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T23:35+0300

2023-11-02T23:35+0300

2023-11-02T23:42+0300

türkiye

istanbul

yağmur

sağanak

sağanak yağış

su baskını

kapalıçarşı

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İstanbul genelinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağış hayatı olumsuz etkiledi.Fatih'teki tarihi Kapalıçarşı'da rögarların taşması dolayısıyla bazı bölümlerde su birikintileri oluştu. Esnaf suyun dükkanlarına girmemesi için çaba harcadı.Anadolu Yakası'nda sağanaktan en çok Ümraniye ve Çekmeköy etkilendi.Ümraniye İMES Sanayi Sitesi'ndeki bir otopark suyla doldu. Altınşehir Mahallesi'nde rögarların tıkanması sonucu sürücüler suyun yükseldiği yolda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Kuryelerin de motosikletlerinden inerek yoluna devam ettiği görüldü.İstiklal Caddesi'nde rögardan taşan sular nedeniyle yolda yürümekte güçlük yaşandı. Alemdağ Caddesi de sular altında kaldı.Yukarı Dudullu Divan Caddesi'nin bir bölümü adeta göle döndü. Bazı araçlar kaza riskine karşı dikkatli hareket ederken, bazı araçlar yolda durmak zorunda kaldı.Çekmeköy'de Mimar Sinan Caddesi ile Vezir ve Çağlar sokaklarda da su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan araçları çekerek kurtardı.İş yerinin dış cephe kaplaması otomobilin üzerine devrildiAtaşehir'de sağanak ve rüzgarın da etkisiyle bir iş yerinin dış cephe kaplaması park halindeki otomobilin üzerine düştü.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Ekipler sokağı trafiğe kapatırken, otomobilin üzerindeki dış cephe parçası forklift yardımıyla kaldırıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231102/istanbulda-kuvvetli-saganak-trafik-yogunlugu-yuzde-90a-ulasti-1077008589.html

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istanbul, yağmur, sağanak, sağanak yağış, su baskını, kapalıçarşı