https://sputniknews.com.tr/20231102/istanbulda-kuvvetli-saganak-trafik-yogunlugu-yuzde-90a-ulasti-1077008589.html

İstanbul'da kuvvetli sağanak: Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da kuvvetli sağanak: Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

Sağanak yağışın etkisini gösterdiği İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 90'a Anadolu Yakası'nda ise yüzde 85'e... 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T18:13+0300

2023-11-02T18:13+0300

2023-11-02T18:47+0300

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Meteoroloji'nin İstanbul için öğle saatlerinde verdiği kuvvetli sağanak uyarısından sonra yağış etkisini göstermeye başladı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 90'ı buldu.İki teleferik hattı hava muhalefeti dolayısıyla kapatıldıMaçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarının hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldığı duyuruldu.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarının hava muhalefetinden dolayı işletmeye kapatıldığı açıklandı.

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