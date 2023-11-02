https://sputniknews.com.tr/20231102/istanbulda-kuvvetli-saganak-trafik-yogunlugu-yuzde-90a-ulasti-1077008589.html
İstanbul'da kuvvetli sağanak: Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
İstanbul'da kuvvetli sağanak: Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
Sağanak yağışın etkisini gösterdiği İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 90'a Anadolu Yakası'nda ise yüzde 85'e... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T18:13+0300
2023-11-02T18:13+0300
2023-11-02T18:47+0300
türkiye
istanbul
sağanak
sağanak yağış
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Meteoroloji'nin İstanbul için öğle saatlerinde verdiği kuvvetli sağanak uyarısından sonra yağış etkisini göstermeye başladı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 90'ı buldu.İki teleferik hattı hava muhalefeti dolayısıyla kapatıldıMaçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarının hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldığı duyuruldu.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarının hava muhalefetinden dolayı işletmeye kapatıldığı açıklandı.
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istanbulda sağanak yağış başladı, istanbul hava durumu, istanbul yağmur, istanbul sel, istanbul trafik yoğunluğu, ibb trafik, istanbul trafik yağmur
istanbulda sağanak yağış başladı, istanbul hava durumu, istanbul yağmur, istanbul sel, istanbul trafik yoğunluğu, ibb trafik, istanbul trafik yağmur
İstanbul'da kuvvetli sağanak: Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
18:13 02.11.2023 (güncellendi: 18:47 02.11.2023) Abone ol
Sağanak yağışın etkisini gösterdiği İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 90'a Anadolu Yakası'nda ise yüzde 85'e ulaştı.
Meteoroloji'nin İstanbul için öğle saatlerinde verdiği kuvvetli sağanak uyarısından sonra yağış etkisini göstermeye başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk haritası verilerine göre
yoğunluk yüzde 90'ı buldu.
İki teleferik hattı hava muhalefeti dolayısıyla kapatıldı
Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarının hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldığı duyuruldu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarının hava muhalefetinden dolayı işletmeye kapatıldığı açıklandı.