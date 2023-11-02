https://sputniknews.com.tr/20231102/fiyati-en-fazla-artan-ve-azalan-urunler-belli-oldu-1076988658.html

Fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler belli oldu

Fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), geçen ekim ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Ekim ayında erkek pardösüsü yüzde... 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T10:30+0300

2023-11-02T10:30+0300

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ekonomi

fiyat

istanbul ticaret odası (ito)

kıyafet

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İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 147’sinin perakende fiyatı artarken 17 ürünün fiyatı düştü, 78 ürünün fiyatı ise değişmedi.Fiyatı en çok artan ürünEkim ayında giyim harcamaları grubu erkek giyim harcamaları alt grubunda yer alan pardösü yüzde 83.90 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; kadın giyim harcamaları alt grubundan yüzde 75.89 ile kazak, yüzde 67.10 ile pardösü, yüzde 64.69 ile manto, erkek giyim harcamaları alt grubundan yüzde 60.91 ile palto, yüzde 46.66 ile ceket ve kadın giyimi harcamaları alt grubundan yüzde 40.17 ile ayakkabı oldu.Taze fasulye fiyatı yüzde 27.96 ucuzladı2023 Ekim ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan taze fasulye fiyatı yüzde 27.96 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 19.03 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, gıda harcamaları grubundan yüzde 14.29 ile ıspanak, yüzde 7.97 ile limon, yüzde 6.82 ile lahana, yüzde 6.37 ile kıvırcık salata ve kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 6.32 ile maç giriş bileti ücreti oldu.

https://sputniknews.com.tr/20231101/istanbulda-ekim-enflasyonu-belli-oldu-1076957556.html

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fiyat, istanbul ticaret odası (ito), kıyafet