https://sputniknews.com.tr/20231101/istanbulda-ekim-enflasyonu-belli-oldu-1076957556.html
İstanbul'da ekim enflasyonu belli oldu
İstanbul'da ekim enflasyonu belli oldu
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da ekimde perakende fiyatlar yüzde 3,69, toptan fiyatlar yüzde 3,53 arttı. Ekimde en çok artış yüzde... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T12:16+0300
2023-11-01T12:16+0300
2023-11-01T12:26+0300
ekonomi
istanbul
ekonomi
enflasyon
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İstanbul'da ekim ayı enflasyonu açıklandı.İTO verilerine göre, ekim ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,69 artış gösterdi.Ekimde toptan fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,53 arttı.Yıllık bazda bakıldığında perakende fiyatlar yüzde 72,73, toptan fiyatlar yüzde 64,04 artış kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231101/merkez-bankasi-karari-sonrasi-degisiyor-mevduat-faizlerindeki-en-baskin-oran-1076948376.html
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istanbul, ekonomi, enflasyon
istanbul, ekonomi, enflasyon
İstanbul'da ekim enflasyonu belli oldu
12:16 01.11.2023 (güncellendi: 12:26 01.11.2023) Abone ol
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da ekimde perakende fiyatlar yüzde 3,69, toptan fiyatlar yüzde 3,53 arttı. Ekimde en çok artış yüzde 15,33 ile giyimde görüldü.
İstanbul'da ekim ayı enflasyonu açıklandı.
İTO verilerine göre, ekim ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,69 artış gösterdi.
Ekimde toptan fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,53 arttı.
Yıllık bazda bakıldığında perakende fiyatlar yüzde 72,73, toptan fiyatlar yüzde 64,04 artış kaydetti.