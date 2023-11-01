https://sputniknews.com.tr/20231101/istanbulda-ekim-enflasyonu-belli-oldu-1076957556.html

İstanbul'da ekim enflasyonu belli oldu

İstanbul'da ekim enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da ekimde perakende fiyatlar yüzde 3,69, toptan fiyatlar yüzde 3,53 arttı. Ekimde en çok artış yüzde... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T12:16+0300

2023-11-01T12:16+0300

2023-11-01T12:26+0300

ekonomi

istanbul

ekonomi

enflasyon

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İstanbul'da ekim ayı enflasyonu açıklandı.İTO verilerine göre, ekim ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,69 artış gösterdi.Ekimde toptan fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,53 arttı.Yıllık bazda bakıldığında perakende fiyatlar yüzde 72,73, toptan fiyatlar yüzde 64,04 artış kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231101/merkez-bankasi-karari-sonrasi-degisiyor-mevduat-faizlerindeki-en-baskin-oran-1076948376.html

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istanbul, ekonomi, enflasyon