https://sputniknews.com.tr/20231102/filistine-destek-veren-taraftarlar-tribune-alinmadi-yuzlerce-koltuk-bos-kaldi-1077008252.html
Filistin'e destek veren taraftarlar tribüne alınmadı: Yüzlerce koltuk boş kaldı
Filistin'e destek veren taraftarlar tribüne alınmadı: Yüzlerce koltuk boş kaldı
İskoçya'da Celtic Kulübü, Filistin'e destek veren Yeşil Tugay (Green Brigade) grubuna üye taraftarları St. Mirren'e karşı oynanan lig maçında stadyuma almadı... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T17:59+0300
2023-11-02T17:59+0300
2023-11-02T18:00+0300
dünya
celtic futbol takımı
filistin
taraftar
tribün
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İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Yeşil Tugay taraftar grubu, tribün yasağı nedeniyle Celtic yönetim kurulunun 'kulübü utandırdığını' bildirdi.Alınan karar sonrası Celtic Park'ta oynanan St Mirren maçında Yeşil Tugay'ın yer aldığı tribünlerde yüzlerce koltuk boş kaldı.Boş koltukların olduğu tribüne bir Filistin bayrağının asıldığı görüldü. Tribünde bulunan bazı Celtic taraftarları ise dün gece oynanan lig karşılaşmasında da Filistin'e destek vermeye devam etti.Celtic Kulübü, Filistin'e destek veren Yeşil Tugay grubuna üye taraftarlarının iç saha maçlarına gelmesini yasaklamıştı. Atletico Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçta taraftarların tribünlerde Filistin bayrakları açmasının ardından bu kararın alındığına vurgu yapılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231102/papa-francis-israil-ve-filistin-icin-iki-devletli-bir-cozume-ihtiyac-var-1076993320.html
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celtic futbol takımı, filistin, taraftar, tribün
Filistin'e destek veren taraftarlar tribüne alınmadı: Yüzlerce koltuk boş kaldı
17:59 02.11.2023 (güncellendi: 18:00 02.11.2023) Abone ol
İskoçya'da Celtic Kulübü, Filistin'e destek veren Yeşil Tugay (Green Brigade) grubuna üye taraftarları St. Mirren'e karşı oynanan lig maçında stadyuma almadı. Yeşil Tugay, Celtic yönetim kurulunun 'kulübü utandırdığını' açıkladı.
İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Yeşil Tugay taraftar grubu, tribün yasağı nedeniyle Celtic yönetim kurulunun 'kulübü utandırdığını' bildirdi.
Alınan karar sonrası Celtic Park'ta oynanan St Mirren maçında Yeşil Tugay'ın yer aldığı tribünlerde yüzlerce koltuk boş kaldı.
Boş koltukların olduğu tribüne bir Filistin bayrağının asıldığı görüldü. Tribünde bulunan bazı Celtic taraftarları ise dün gece oynanan lig karşılaşmasında da Filistin'e destek vermeye devam etti.
Celtic Kulübü, Filistin'e destek veren Yeşil Tugay grubuna üye taraftarlarının iç saha maçlarına gelmesini yasaklamıştı. Atletico Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçta taraftarların tribünlerde Filistin bayrakları açmasının ardından bu kararın alındığına vurgu yapılmıştı.