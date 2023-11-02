https://sputniknews.com.tr/20231102/engin-polat-ve-dilan-polatin-gozaltina-alindigi-operasyonda-yeni-gelisme-1076992803.html
Engin Polat ve Dilan Polat'ın gözaltına alındığı operasyonda yeni gelişme
Engin Polat ve Dilan Polat'ın gözaltına alındığı operasyonda yeni gelişme
Dilan ve Engin Polat'a yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Engin Polat'ın anneannesi Zehra Yılmaz, sağlık sorunları nedeniyle savcılık kararıyla... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T11:59+0300
2023-11-02T11:59+0300
2023-11-02T11:59+0300
türkiye
dilan polat
engin polat
operasyon
masak
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Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla bir süreden beri ülke gündemini meşgul eden Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam ediliyor. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Engin Polat’ın anneannesi Zehra Yılmaz ise, emniyette ifadesi alındıktan savcılık kararıyla sağlık sorunları göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231102/polat-ciftine-operasyonun-detaylari-ortaya-cikti-dilan-polattan-cildi-icin-vitamin-istegi-1076984613.html
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dilan polat, engin polat, operasyon, masak
dilan polat, engin polat, operasyon, masak
Engin Polat ve Dilan Polat'ın gözaltına alındığı operasyonda yeni gelişme
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Dilan ve Engin Polat'a yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Engin Polat'ın anneannesi Zehra Yılmaz, sağlık sorunları nedeniyle savcılık kararıyla serbest bırakıldı.
Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla bir süreden beri ülke gündemini meşgul eden Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam ediliyor.
Gözaltına alınanlar arasında bulunan Engin Polat’ın anneannesi Zehra Yılmaz ise, emniyette ifadesi alındıktan savcılık kararıyla sağlık sorunları göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı.