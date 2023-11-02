https://sputniknews.com.tr/20231102/engin-polat-ve-dilan-polatin-gozaltina-alindigi-operasyonda-yeni-gelisme-1076992803.html

Engin Polat ve Dilan Polat'ın gözaltına alındığı operasyonda yeni gelişme

Engin Polat ve Dilan Polat'ın gözaltına alındığı operasyonda yeni gelişme

Dilan ve Engin Polat'a yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Engin Polat'ın anneannesi Zehra Yılmaz, sağlık sorunları nedeniyle savcılık kararıyla... 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T11:59+0300

2023-11-02T11:59+0300

2023-11-02T11:59+0300

türkiye

dilan polat

engin polat

operasyon

masak

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Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla bir süreden beri ülke gündemini meşgul eden Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam ediliyor. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Engin Polat’ın anneannesi Zehra Yılmaz ise, emniyette ifadesi alındıktan savcılık kararıyla sağlık sorunları göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231102/polat-ciftine-operasyonun-detaylari-ortaya-cikti-dilan-polattan-cildi-icin-vitamin-istegi-1076984613.html

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dilan polat, engin polat, operasyon, masak