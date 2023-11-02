https://sputniknews.com.tr/20231102/cumhurbaskanligina-cevdet-yilmaz-vekalet-edecek-1076983387.html

Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T06:39+0300

2023-11-02T06:39+0300

2023-11-02T06:39+0300

türkiye

resmî gazete

cevdet yılmaz

cumhurbaşkanlığı

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Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kazakistan'ı ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

https://sputniknews.com.tr/20231102/resmi-gazete-yayimlandi-merkez-bankasindan-kkm-karari-1076983077.html

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resmî gazete, cevdet yılmaz, cumhurbaşkanlığı