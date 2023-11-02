https://sputniknews.com.tr/20231102/cumhurbaskani-erdogan-macaristan-basbakani-orbani-kabul-etti-1077005167.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti. 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T16:55+0300
2023-11-02T16:55+0300
2023-11-02T16:55+0300
politika
recep tayyip erdoğan
türkiye
kırgızistan
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Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı Rixos President Astana Otel'de, Orban ile görüştü.Görüşme, basına kapalı yapıldı.Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile de görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile bir araya geldi.
https://sputniknews.com.tr/20231101/cumhurbaskani-erdoganin-yahudi-ustun-cesaret-madalyasi-aldigi-iddiasi-yalanlandi-1076940974.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, kırgızistan
recep tayyip erdoğan, türkiye, kırgızistan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.
Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı Rixos President Astana Otel'de, Orban ile görüştü.
Görüşme, basına kapalı yapıldı.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile de görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.
Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile bir araya geldi.