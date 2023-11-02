https://sputniknews.com.tr/20231102/cumhurbaskani-erdogan-macaristan-basbakani-orbani-kabul-etti-1077005167.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti. 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T16:55+0300

2023-11-02T16:55+0300

2023-11-02T16:55+0300

politika

recep tayyip erdoğan

türkiye

kırgızistan

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Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı Rixos President Astana Otel'de, Orban ile görüştü.Görüşme, basına kapalı yapıldı.Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile de görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile bir araya geldi.

https://sputniknews.com.tr/20231101/cumhurbaskani-erdoganin-yahudi-ustun-cesaret-madalyasi-aldigi-iddiasi-yalanlandi-1076940974.html

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