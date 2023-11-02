https://sputniknews.com.tr/20231102/bakanliktan-asiret-lideri-bir-kiz-cocugunu-istismar-etti-haberine-iliskin-aciklama-1077015202.html

Bakanlıktan 'Aşiret lideri bir kız çocuğunu istismar etti' haberine ilişkin açıklama

Bakanlıktan 'Aşiret lideri bir kız çocuğunu istismar etti' haberine ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Aşiret lideri 2 yıl boyunca bir kız çocuğunu istismar etti" haberlerine konu olan çocuk Z.K'nin, acil koruma kararı... 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T22:32+0300

2023-11-02T22:32+0300

2023-11-02T22:33+0300

aşiret

türkiye

çocuk istismarı

kız çocuğu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Aşiret lideri bir kız çocuğunu istismar etti' haberlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Haberlere konu olan çocuk Z.K, acil koruma kararı alınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ekiplerince Çocuk Destek Merkezine yerleştirilmiştir" ifadesi kullanıldı.Olay hakkında Bakanlık tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20231023/istanbulda-istismara-ugrayan-kiz-cocugunun-davasinda-karar-aciklandi-1076635483.html

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aşiret, çocuk istismarı, kız çocuğu