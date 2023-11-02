https://sputniknews.com.tr/20231102/bakanliktan-asiret-lideri-bir-kiz-cocugunu-istismar-etti-haberine-iliskin-aciklama-1077015202.html
Bakanlıktan 'Aşiret lideri bir kız çocuğunu istismar etti' haberine ilişkin açıklama
Bakanlıktan 'Aşiret lideri bir kız çocuğunu istismar etti' haberine ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Aşiret lideri 2 yıl boyunca bir kız çocuğunu istismar etti" haberlerine konu olan çocuk Z.K'nin, acil koruma kararı... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T22:32+0300
2023-11-02T22:32+0300
2023-11-02T22:33+0300
aşiret
türkiye
çocuk istismarı
kız çocuğu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Aşiret lideri bir kız çocuğunu istismar etti' haberlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Haberlere konu olan çocuk Z.K, acil koruma kararı alınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ekiplerince Çocuk Destek Merkezine yerleştirilmiştir" ifadesi kullanıldı.Olay hakkında Bakanlık tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20231023/istanbulda-istismara-ugrayan-kiz-cocugunun-davasinda-karar-aciklandi-1076635483.html
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aşiret, çocuk istismarı, kız çocuğu
aşiret, çocuk istismarı, kız çocuğu
Bakanlıktan 'Aşiret lideri bir kız çocuğunu istismar etti' haberine ilişkin açıklama
22:32 02.11.2023 (güncellendi: 22:33 02.11.2023) Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Aşiret lideri 2 yıl boyunca bir kız çocuğunu istismar etti" haberlerine konu olan çocuk Z.K'nin, acil koruma kararı alınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince Çocuk Destek Merkezi'ne yerleştirildiğini bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Aşiret lideri bir kız çocuğunu istismar etti' haberlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Haberlere konu olan çocuk Z.K, acil koruma kararı alınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ekiplerince Çocuk Destek Merkezine yerleştirilmiştir" ifadesi kullanıldı.
Olay hakkında Bakanlık tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Davaya müdahillik için dilekçe verilmiştir. İddialara ilişkin Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam etmektedir. Bakanlık olarak hukuki süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."