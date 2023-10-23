İstanbul'da istismara uğrayan kız çocuğunun davasında karar açıklandı

© DHA Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiaları © DHA

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6 yaşındaki çocuğa istismar ile ilgili davada baba Yusuf Ziya Gümüşel'e 20 yıl, kız çocuğunun evlendirildiği Kadir İstekli'ye 30 yıl, anne Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.