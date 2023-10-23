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ABD medyası: Batı, İsrail’deki savaş nedeniyle Ukrayna’yı barış görüşmelerine zorlayacak
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İstanbul'da istismara uğrayan kız çocuğunun davasında karar açıklandı
İstanbul'da istismara uğrayan kız çocuğunun davasında karar açıklandı
6 yaşındaki çocuğa istismar ile ilgili davada baba Yusuf Ziya Gümüşel'e 20 yıl, kız çocuğunun evlendirildiği Kadir İstekli'ye 30 yıl, anne Fatıma Gümüşel ise... 23.10.2023, Sputnik Türkiye
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hiranur vakfı
hiranur vakfı

İstanbul'da istismara uğrayan kız çocuğunun davasında karar açıklandı

14:46 23.10.2023 (güncellendi: 14:47 23.10.2023)
© DHAHiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiaları
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiaları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2023
© DHA
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Ayrıntılar geliyor
6 yaşındaki çocuğa istismar ile ilgili davada baba Yusuf Ziya Gümüşel'e 20 yıl, kız çocuğunun evlendirildiği Kadir İstekli'ye 30 yıl, anne Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
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