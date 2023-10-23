https://sputniknews.com.tr/20231023/istanbulda-istismara-ugrayan-kiz-cocugunun-davasinda-karar-aciklandi-1076635483.html
İstanbul'da istismara uğrayan kız çocuğunun davasında karar açıklandı
İstanbul'da istismara uğrayan kız çocuğunun davasında karar açıklandı
6 yaşındaki çocuğa istismar ile ilgili davada baba Yusuf Ziya Gümüşel'e 20 yıl, kız çocuğunun evlendirildiği Kadir İstekli'ye 30 yıl, anne Fatıma Gümüşel ise... 23.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-23T14:46+0300
2023-10-23T14:46+0300
2023-10-23T14:47+0300
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hiranur vakfı
İstanbul'da istismara uğrayan kız çocuğunun davasında karar açıklandı
14:46 23.10.2023 (güncellendi: 14:47 23.10.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
6 yaşındaki çocuğa istismar ile ilgili davada baba Yusuf Ziya Gümüşel'e 20 yıl, kız çocuğunun evlendirildiği Kadir İstekli'ye 30 yıl, anne Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.