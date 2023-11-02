https://sputniknews.com.tr/20231102/bakan-uralogludan-thynin-sefer-iptalleriyle-ilgili-aciklama-altyapi-kaynakli-1076989050.html
Bakan Uraloğlu'dan THY'nin sefer iptalleriyle ilgili açıklama: 'Altyapı kaynaklı'
Bakan Uraloğlu'dan THY'nin sefer iptalleriyle ilgili açıklama: 'Altyapı kaynaklı'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Haber Global'de soruları yanıtladı. Uraloğlu, THY'nin sefer iptalleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T10:40+0300
2023-11-02T10:40+0300
2023-11-02T10:40+0300
türkiye
thy
thy
türk hava yolları (thy)
uçak
abdulkadir uraloğlu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Haber Global'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları:
https://sputniknews.com.tr/20231101/turk-hava-yollarinin-istanbul-cikisli-1900-2200--arasi-tum-seferleri-iptal-edildi-1076974502.html
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thy, thy, türk hava yolları (thy), uçak, abdulkadir uraloğlu
thy, thy, türk hava yolları (thy), uçak, abdulkadir uraloğlu
Bakan Uraloğlu'dan THY'nin sefer iptalleriyle ilgili açıklama: 'Altyapı kaynaklı'
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Haber Global'de soruları yanıtladı. Uraloğlu, THY'nin sefer iptalleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Haber Global'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları:
(THY'nin sefer iptalleri) BTK gerekli incelemeleri yaptı, bir siber saldırı gözükmüyor. Tamamen altyapıdan kaynaklanan bir problem. Tekrar etmemesi için neler yapılması gerektiği konusunda THY yöneticileri ile çalışıyoruz. Gece boyunca takip ettik. Bütün dünyayı etkiledi. Sadece bir havayolu şirketi operasyonu değil bu. Bizim bayrak taşıyıcımız bir şirket. Her türlü mağduriyet giderilecek. Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecek.