https://sputniknews.com.tr/20231102/almanya-icisleri-bakani-hamas-faaliyetleri-tamamen-yasaklandi-1077000588.html

Almanya İçişleri Bakanı: Hamas faaliyetleri tamamen yasaklandı

Almanya İçişleri Bakanı: Hamas faaliyetleri tamamen yasaklandı

Almanya İçişleri Bakanı yaptığı açıklamada, Almanya'nın Çarşamba gününden Hamas'ın yanı sıra Filistin yanlısı Samidoun grubunun faaliyetlerini de... 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T20:54+0300

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israil- filistin çatışması

almanya

nancy faeser

almanya içişleri bakanlığı

hamas

antisemitizm

yahudi karşıtlığı

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Hamas ve Samidoun adlı Filistinli Esirlerle Dayanışma Ağı'nın Almanya’daki faaliyetlerinin yasaklandığını açıkladı.Faeser yaptığı açıklamada "Hamas ile birlikte, amacı İsrail devletini yok etmek olan bir terör örgütünün faaliyetlerini bugün tamamen yasaklamış bulunuyorum" dedi.Faeser, yaptığı açıklamada da kararı, "Yahudi karşıtlığının Almanya’da yeri yok. Yahudi karşıtlığı ile tüm gücümüzle mücadele edeceğiz" sözleriyle duyurdu.Samidoun'un Almanya kanadının da dağıtılacağını açıklayan Faeser, uluslararası bir ağın mahkumlarla dayanışma grubu kisvesi altında İsrail karşıtı ve antisemitik propaganda yaymak için çalıştığını da sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231017/olaf-scholz-almanyanin-gorevi-israilin-varligini-ve-guvenligi-saglamaktir-1076442856.html

almanya

filistin

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almanya, nancy faeser, almanya içişleri bakanlığı, hamas, antisemitizm, yahudi karşıtlığı, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil