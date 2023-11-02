https://sputniknews.com.tr/20231102/almanya-icisleri-bakani-hamas-faaliyetleri-tamamen-yasaklandi-1077000588.html
Almanya İçişleri Bakanı: Hamas faaliyetleri tamamen yasaklandı
Almanya İçişleri Bakanı: Hamas faaliyetleri tamamen yasaklandı
Almanya İçişleri Bakanı yaptığı açıklamada, Almanya'nın Çarşamba gününden Hamas'ın yanı sıra Filistin yanlısı Samidoun grubunun faaliyetlerini de... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T20:54+0300
2023-11-02T20:54+0300
2023-11-02T20:54+0300
israil- filistin çatışması
almanya
nancy faeser
almanya içişleri bakanlığı
hamas
antisemitizm
yahudi karşıtlığı
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Hamas ve Samidoun adlı Filistinli Esirlerle Dayanışma Ağı'nın Almanya’daki faaliyetlerinin yasaklandığını açıkladı.Faeser yaptığı açıklamada "Hamas ile birlikte, amacı İsrail devletini yok etmek olan bir terör örgütünün faaliyetlerini bugün tamamen yasaklamış bulunuyorum" dedi.Faeser, yaptığı açıklamada da kararı, "Yahudi karşıtlığının Almanya’da yeri yok. Yahudi karşıtlığı ile tüm gücümüzle mücadele edeceğiz" sözleriyle duyurdu.Samidoun'un Almanya kanadının da dağıtılacağını açıklayan Faeser, uluslararası bir ağın mahkumlarla dayanışma grubu kisvesi altında İsrail karşıtı ve antisemitik propaganda yaymak için çalıştığını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231017/olaf-scholz-almanyanin-gorevi-israilin-varligini-ve-guvenligi-saglamaktir-1076442856.html
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almanya, nancy faeser, almanya içişleri bakanlığı, hamas, antisemitizm, yahudi karşıtlığı, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil
almanya, nancy faeser, almanya içişleri bakanlığı, hamas, antisemitizm, yahudi karşıtlığı, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil
Almanya İçişleri Bakanı: Hamas faaliyetleri tamamen yasaklandı
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Almanya İçişleri Bakanı yaptığı açıklamada, Almanya'nın Çarşamba gününden Hamas'ın yanı sıra Filistin yanlısı Samidoun grubunun faaliyetlerini de yasaklayacağını duyurdu.
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Hamas ve Samidoun adlı Filistinli Esirlerle Dayanışma Ağı'nın Almanya’daki faaliyetlerinin yasaklandığını açıkladı.
Faeser yaptığı açıklamada "Hamas ile birlikte, amacı İsrail devletini yok etmek olan bir terör örgütünün faaliyetlerini bugün tamamen yasaklamış bulunuyorum" dedi.
Faeser, yaptığı açıklamada da kararı, "Yahudi karşıtlığının Almanya’da yeri yok. Yahudi karşıtlığı ile tüm gücümüzle mücadele edeceğiz" sözleriyle duyurdu.
Samidoun'un Almanya kanadının da dağıtılacağını açıklayan Faeser, uluslararası bir ağın mahkumlarla dayanışma grubu kisvesi altında İsrail karşıtı ve antisemitik propaganda yaymak için çalıştığını da sözlerine ekledi.