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https://sputniknews.com.tr/20231102/aksener-iyi-parti-olarak-yerel-secimlere-hur-ve-mustakil-olarak-yalniz-basimiza-girecegiz-1077014371.html
Akşener: İYİ Parti olarak yerel seçimlere hür ve müstakil olarak yalnız başımıza gireceğiz
Akşener: İYİ Parti olarak yerel seçimlere hür ve müstakil olarak yalnız başımıza gireceğiz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İki yumruk arasına sıkışmış milletimizi, bu işten kurtarmak, üçüncü bir seçenek ortaya koymak için yerel seçimlere, İYİ... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T21:08+0300
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Etimesgut İlçe Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, programa gelirken yolda lise son sınıf öğrencileriyle karşılaştığını söyledi.Devlet okullarının eskisi gibi olmadığını, özel okul ücretlerinin de çok yüksek olduğunu ileri süren Akşener, velilerin, çocuklarının eğitim, okul servisi, yemek ve kitap ücretlerini karşılamakta zorlandıklarını kaydetti.Akşener, geçmişte ülkedeki eğitim sayesinde zengin ile fakirin fırsat eşitliğine sahip olduğunu ifade ederek, bu sayede bir memur çocuğu olarak okuyup İYİ Partinin Genel Başkanı olduğunu anlattı.'Türkiye çok tuhaf bir noktaya doğru gidiyor'Bugün, fakir ailelerin çocuklarının kaliteli eğitim almasının zorlaştığını iddia eden Akşener, "Türkiye çok tuhaf bir noktaya doğru gidiyor. Zengin-fakir ayrımının devlet eliyle düzeltildiği, eşitlendiği süreç ortadan kalktı. Siyaset renksizleşiyor, siyaset sessizleşiyor" diye konuştu.Akşener, bir tarafta aşırı harcama ve israfın diğer tarafta ise hem üniversite okuyan hem de sanayide çalışan gençler ve okula gidemeyen çocukların bulunduğunu belirterek, "Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına sesleniyorum, birinci önceliğiniz eğitimi kalkındırmak olmalıdır. İkinci önceliğiniz, ekonomiyi düzeltmek olmalıdır. Üçüncüsü, gençlerin karnını doyurmak, onlara istihdam yaratmak, umutlarını tekrar canlı tutmak olmalıdır" ifadelerini kullandı.Ülkeyi yönetenlerin bir an önce akıllarını başlarına alması gerektiğini öne süren Akşener, "İki yumruk arasına sıkışmış milletimizi, bu işten kurtarmak, üçüncü bir seçenek ortaya koymak için yerel seçimlere, İYİ Parti olarak hür ve müstakil olarak yalnız başımıza gireceğiz. Milletimizden bizi görmesini, bizi değerlendirmesini istiyorum" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231102/iyi-partide-istifa-derin-gorus-ayriliklari-diyerek-duyurdu-1076997008.html
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iyi parti, politika, meral akşener, etimesgut
iyi parti, politika, meral akşener, etimesgut

Akşener: İYİ Parti olarak yerel seçimlere hür ve müstakil olarak yalnız başımıza gireceğiz

21:08 02.11.2023 (güncellendi: 21:09 02.11.2023)
© AA / Muhammed Selim KorkutataİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Etimesgut İlçe Başkanlığının yeni hizmet binasının açılışına katıldı. Akşener, burada bir konuşma yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Etimesgut İlçe Başkanlığının yeni hizmet binasının açılışına katıldı. Akşener, burada bir konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2023
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İki yumruk arasına sıkışmış milletimizi, bu işten kurtarmak, üçüncü bir seçenek ortaya koymak için yerel seçimlere, İYİ Parti olarak hür ve müstakil olarak yalnız başımıza gireceğiz" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Etimesgut İlçe Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, programa gelirken yolda lise son sınıf öğrencileriyle karşılaştığını söyledi.
Devlet okullarının eskisi gibi olmadığını, özel okul ücretlerinin de çok yüksek olduğunu ileri süren Akşener, velilerin, çocuklarının eğitim, okul servisi, yemek ve kitap ücretlerini karşılamakta zorlandıklarını kaydetti.
Akşener, geçmişte ülkedeki eğitim sayesinde zengin ile fakirin fırsat eşitliğine sahip olduğunu ifade ederek, bu sayede bir memur çocuğu olarak okuyup İYİ Partinin Genel Başkanı olduğunu anlattı.

'Türkiye çok tuhaf bir noktaya doğru gidiyor'

Bugün, fakir ailelerin çocuklarının kaliteli eğitim almasının zorlaştığını iddia eden Akşener, "Türkiye çok tuhaf bir noktaya doğru gidiyor. Zengin-fakir ayrımının devlet eliyle düzeltildiği, eşitlendiği süreç ortadan kalktı. Siyaset renksizleşiyor, siyaset sessizleşiyor" diye konuştu.
Akşener, bir tarafta aşırı harcama ve israfın diğer tarafta ise hem üniversite okuyan hem de sanayide çalışan gençler ve okula gidemeyen çocukların bulunduğunu belirterek, "Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına sesleniyorum, birinci önceliğiniz eğitimi kalkındırmak olmalıdır. İkinci önceliğiniz, ekonomiyi düzeltmek olmalıdır. Üçüncüsü, gençlerin karnını doyurmak, onlara istihdam yaratmak, umutlarını tekrar canlı tutmak olmalıdır" ifadelerini kullandı.
Ülkeyi yönetenlerin bir an önce akıllarını başlarına alması gerektiğini öne süren Akşener, "İki yumruk arasına sıkışmış milletimizi, bu işten kurtarmak, üçüncü bir seçenek ortaya koymak için yerel seçimlere, İYİ Parti olarak hür ve müstakil olarak yalnız başımıza gireceğiz. Milletimizden bizi görmesini, bizi değerlendirmesini istiyorum" dedi.
İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2023
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