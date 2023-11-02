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Yılın son raporu: Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
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Abdulkadir Selvi: CHP kurultayından sürpriz çıkabilir
Abdulkadir Selvi: CHP kurultayından sürpriz çıkabilir
Abdulkadir Selvi, CHP'nin kıran kırana bir kurultay sürecine gireceğini ifade etti ve "CHP kurultayından sürpriz çıkabilir" dedi. 02.11.2023, Sputnik Türkiye
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kurultay
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CHP'de hafta sonu yapılacak 38. Olağan Kurultay öncesi hareketlilik yaşanıyor.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP için sokaktan değişim seslerinin yükseldiğini belirtti ve bugünkü yazısında şunları ifade etti:
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kemal kılıçdaroğlu, kurultay, chp, özgür özel, ekrem imamoğlu
kemal kılıçdaroğlu, kurultay, chp, özgür özel, ekrem imamoğlu

Abdulkadir Selvi: CHP kurultayından sürpriz çıkabilir

10:16 02.11.2023
© AAÖzgür Özel, Engin Özkoç, Kemal Kılıçdaroğlu
Özgür Özel, Engin Özkoç, Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2023
© AA
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Abdulkadir Selvi, CHP'nin kıran kırana bir kurultay sürecine gireceğini ifade etti ve "CHP kurultayından sürpriz çıkabilir" dedi.
CHP'de hafta sonu yapılacak 38. Olağan Kurultay öncesi hareketlilik yaşanıyor.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP için sokaktan değişim seslerinin yükseldiğini belirtti ve bugünkü yazısında şunları ifade etti:
"Kurultaya sayılı günler kala Özgür Özel’i destekleyen değişimciler sosyal medyada atağa kalktı. Kılıçdaroğlu ise tam bir yalnız adamı oynuyor. A takımını seçimden sonra kaybetmişti. Şimdi de B takımı terk etmeye başladı. CHP bu hava içinde kıran kırana bir mücadelenin yaşanacağı bir kurultaya gidiyor. Ekrem İmamoğlu, Ankara’ya karargâh kurdu. Oteller, bürolar devrede. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tüm imkânları seferber edilmiş durumda. Bugün il başkanları ile bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu ise umudunu Anadolu’ya bağlamış durumda. CHP’de sokak değişim istiyor. Kılıçdaroğlu gitsin diyor, ama Özgür Özel gelsin demiyor. Tekrar altını çizerek söylüyorum; Ekrem İmamoğlu aday olsaydı Kılıçdaroğlu aday bile olamayabilirdi. O kadar yani. CHP’nin tabanında değişim rüzgârı çok güçlü. Tek sorun Özgür Özel’in emanetçi damgasını yemesi ve liderlik için gerekli güveni verememesi. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’i destekleyenler delege hesabı yapıyor. Özgür Özel’in 570 delegeye ulaştığı söyleniyor. Ama bu yeterli değil. Kılıçdaroğlu’nun 750 delegeye sahip olduğu iddia ediliyor ama bu rakam inandırıcı bulunmuyor. Çünkü son günlerde taraf değiştirenler var. CHP’de dananın kuyruğu kurultay salonunda kopacak. Her şey olabilir. CHP kurultayından sürpriz çıkabilir."
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