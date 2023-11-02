Abdulkadir Selvi: CHP kurultayından sürpriz çıkabilir

"Kurultaya sayılı günler kala Özgür Özel’i destekleyen değişimciler sosyal medyada atağa kalktı. Kılıçdaroğlu ise tam bir yalnız adamı oynuyor. A takımını seçimden sonra kaybetmişti. Şimdi de B takımı terk etmeye başladı. CHP bu hava içinde kıran kırana bir mücadelenin yaşanacağı bir kurultaya gidiyor. Ekrem İmamoğlu, Ankara’ya karargâh kurdu. Oteller, bürolar devrede. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tüm imkânları seferber edilmiş durumda. Bugün il başkanları ile bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu ise umudunu Anadolu’ya bağlamış durumda. CHP’de sokak değişim istiyor. Kılıçdaroğlu gitsin diyor, ama Özgür Özel gelsin demiyor. Tekrar altını çizerek söylüyorum; Ekrem İmamoğlu aday olsaydı Kılıçdaroğlu aday bile olamayabilirdi. O kadar yani. CHP’nin tabanında değişim rüzgârı çok güçlü. Tek sorun Özgür Özel’in emanetçi damgasını yemesi ve liderlik için gerekli güveni verememesi. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’i destekleyenler delege hesabı yapıyor. Özgür Özel’in 570 delegeye ulaştığı söyleniyor. Ama bu yeterli değil. Kılıçdaroğlu’nun 750 delegeye sahip olduğu iddia ediliyor ama bu rakam inandırıcı bulunmuyor. Çünkü son günlerde taraf değiştirenler var. CHP’de dananın kuyruğu kurultay salonunda kopacak. Her şey olabilir. CHP kurultayından sürpriz çıkabilir."