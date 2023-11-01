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CHP’de 95 milletvekilinden Kılıçdaroğlu’na destek
CHP’de 95 milletvekilinden Kılıçdaroğlu’na destek
CHP'de hafta sonu yapılacak 38. Olağan Kurultay öncesi 95 milletvekili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıkladı. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T11:40+0300
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politika
chp
kurultay
kemal kılıçdaroğlu
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CHP’de 130 milletvekilinden 95’i, hafta sonu gerçekleştirilecek 38. CHP Olağan Kurultayı’nda Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceklerini açıkladı.Ankara’da 95 vekil adına açıklamayı yapana CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut “130 milletvekilinden 95’i olarak hafta sonu yapılacak olan 38. Olağan Kurultayımızda genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme yönünde imzalarımız verdik” dedi.Açıklama şöyle:"CHP TBMM Grubu'nun 130 milletvekilinden 95’i olarak hafta sonu yapılacak olan 38. Olağan kurultayımızda Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme yönünde imzalarımızı verdik. Gerekçemizi kamuoyunun huzurunda paylaşıyoruz.Unutulmamalıdır ki; tarihimiz boyunca askeri darbeler görmüş kapatılmaya, susturulmaya, sindirilmeye çalışılmış ama her defasında ayakta kalmayı başarmış bir parti tarihine, parti hafızasına, parti geleneğine ve azmine sahibiz.Evet, bugün geldiğimiz noktada, Cumhuriyet Halk Partisi yenilenen örgütleriyle yenilenme sürecini başlatmıştır.Yenilenmenin örgütümüzü güçlendirecek, güven bağımızı pekiştirecek ve sosyal demokratların birliğini koruyacak bir rotada ilerlemesi kaçınılmazdır.Cumhuriyet Halk Partisi; altı okuyla, programıyla, sosyal demokrasinin evrensel ilkeleriyle mücadelesini sürdüren bir çizgidir.Biz seçim sonuçlarını, “lider merkezli bir fırsat penceresi” olarak görmüyoruz. Seçim sonuçlarının faturasını sadece Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanına kesmenin adalet terazisinin şaşması ve seçim sonuçlarının sağlıklı analiz edilememesi olduğunu düşünüyoruz.Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yenilenme hamlesinin tüzük kurultayıyla sürdürüleceğinin işaretini de vermiştir.Önümüzdeki birinci hedef; 2019’da olduğu gibi Genel Başkanımızın önderliğinde görevlerini başarıyla sürdürerek halkçı belediyeciliği temsil eden yerel yönetimlerdeki hizmetlerimizi pekiştirmektir. Odak noktamız; yurdumuzun tüm il ve ilçelerinde partimize yeni belediyeler kazandırmaktır.Birbirimizle kavga edecek zamanımız yok ama fikirlerimizin zenginliğiyle güçlenecek bir partimiz var bizim. Yenilenme süreci ayrışarak değil birleşerek gerçekleşecektir.Bizler 95 milletvekili olarak , tarihten gelen gücümüzle, ulu önder ebedi liderimiz Atatürk’ün bize miras bıraktığı partimizin yenilenme sürecinin Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde gerçekleşebileceğini görüyor; bilgisi, birikimi ve tecrübesi ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki yenilenme sürecini sonuna kadar destekliyoruz."
https://sputniknews.com.tr/20231101/aksener-icinde-bulundugumuz-yuzyilin-bas-psikopati-hic-suphesiz-ki-netanyahudur-1076953614.html
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chp, kurultay, kemal kılıçdaroğlu
chp, kurultay, kemal kılıçdaroğlu

CHP’de 95 milletvekilinden Kılıçdaroğlu’na destek

11:40 01.11.2023 (güncellendi: 11:42 01.11.2023)
© ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli Kartepe’de düzenlenen CHP Yerel Yönetimler Marmara Bölge Çalıştayında konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli Kartepe’de düzenlenen CHP Yerel Yönetimler Marmara Bölge Çalıştayında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© ALP EREN KAYA
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CHP'de hafta sonu yapılacak 38. Olağan Kurultay öncesi 95 milletvekili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıkladı.
CHP’de 130 milletvekilinden 95’i, hafta sonu gerçekleştirilecek 38. CHP Olağan Kurultayı’nda Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceklerini açıkladı.
Ankara’da 95 vekil adına açıklamayı yapana CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut “130 milletvekilinden 95’i olarak hafta sonu yapılacak olan 38. Olağan Kurultayımızda genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme yönünde imzalarımız verdik” dedi.
Açıklama şöyle:
"CHP TBMM Grubu'nun 130 milletvekilinden 95’i olarak hafta sonu yapılacak olan 38. Olağan kurultayımızda Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme yönünde imzalarımızı verdik. Gerekçemizi kamuoyunun huzurunda paylaşıyoruz.
Unutulmamalıdır ki; tarihimiz boyunca askeri darbeler görmüş kapatılmaya, susturulmaya, sindirilmeye çalışılmış ama her defasında ayakta kalmayı başarmış bir parti tarihine, parti hafızasına, parti geleneğine ve azmine sahibiz.
Evet, bugün geldiğimiz noktada, Cumhuriyet Halk Partisi yenilenen örgütleriyle yenilenme sürecini başlatmıştır.
Yenilenmenin örgütümüzü güçlendirecek, güven bağımızı pekiştirecek ve sosyal demokratların birliğini koruyacak bir rotada ilerlemesi kaçınılmazdır.
Cumhuriyet Halk Partisi; altı okuyla, programıyla, sosyal demokrasinin evrensel ilkeleriyle mücadelesini sürdüren bir çizgidir.
Biz seçim sonuçlarını, “lider merkezli bir fırsat penceresi” olarak görmüyoruz. Seçim sonuçlarının faturasını sadece Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanına kesmenin adalet terazisinin şaşması ve seçim sonuçlarının sağlıklı analiz edilememesi olduğunu düşünüyoruz.
Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yenilenme hamlesinin tüzük kurultayıyla sürdürüleceğinin işaretini de vermiştir.
Önümüzdeki birinci hedef; 2019’da olduğu gibi Genel Başkanımızın önderliğinde görevlerini başarıyla sürdürerek halkçı belediyeciliği temsil eden yerel yönetimlerdeki hizmetlerimizi pekiştirmektir. Odak noktamız; yurdumuzun tüm il ve ilçelerinde partimize yeni belediyeler kazandırmaktır.
Birbirimizle kavga edecek zamanımız yok ama fikirlerimizin zenginliğiyle güçlenecek bir partimiz var bizim. Yenilenme süreci ayrışarak değil birleşerek gerçekleşecektir.
Bizler 95 milletvekili olarak , tarihten gelen gücümüzle, ulu önder ebedi liderimiz Atatürk’ün bize miras bıraktığı partimizin yenilenme sürecinin Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde gerçekleşebileceğini görüyor; bilgisi, birikimi ve tecrübesi ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki yenilenme sürecini sonuna kadar destekliyoruz."
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