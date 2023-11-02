https://sputniknews.com.tr/20231102/abd-rusyaya-yonelik-yaptirim-listesini-genisletti-1077009173.html
ABD, Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti
ABD, Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti
ABD Hazine Bakanlığı, Washington'un Rusya karşıtı yaptırımlar listesine 37 gerçek kişiyi daha eklediğini bildirdi. 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T18:28+0300
2023-11-02T18:28+0300
2023-11-02T18:28+0300
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ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayınlanan belgeye göre ABD, bugün Rusya'ya yönelik yaptırımlar listesini 37 gerçek kişiyi içerecek şekilde genişletti.Söz konusu gerçek kişilerin Rusya, İrlanda, Kıbrıs, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye ve diğer ülkelerin vatandaşları olduğu öğrenildi.‘ABD’nin yeni yaptırımları bazı büyük Rus bankalarını ve AFK Sistema’yı etkiledi’Bakanlığın açıklamasında ayrıca, ABD’nin yeni yaptırımlarının Absolut Bank ve Poçta Bank da dahil olmak üzere bir dizi büyük Rus bankasını etkilediği, HCF Bank, Russian Standard Bank ve Rusya Bölgesel Kalkınma Bankası gibi şirketlerin de kısıtlamalara tabi tutulduğu ifade edildi.ABD’nin genişleyen yaptırım listesine Rus yatırım şirketi AFK Sistema ve onunla bağlantılı olan diğer bazı kuruluşlar da dahil edildi.ABD'nin yeni Rusya karşıtı kısıtlamalarının kapsamına BAE, Çin, Moğolistan, İsviçre, Türkiye, Lüksemburg ve diğer ülkelerden toplamda 190'dan fazla şirket alınmış oldu.
https://sputniknews.com.tr/20231031/misustin-rus-ekonomisi-bu-yilin-ilk-dokuz-ayinda-yuzde-28-buyudu-1076932812.html
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rusya, rusya federasyonu, yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar, rusya'ya yaptırımlar, abd
rusya, rusya federasyonu, yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar, rusya'ya yaptırımlar, abd
ABD, Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti
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ABD Hazine Bakanlığı, Washington'un Rusya karşıtı yaptırımlar listesine 37 gerçek kişiyi daha eklediğini bildirdi.
ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayınlanan belgeye göre ABD, bugün Rusya'ya yönelik yaptırımlar listesini 37 gerçek kişiyi içerecek şekilde genişletti.
Söz konusu gerçek kişilerin Rusya, İrlanda, Kıbrıs, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye ve diğer ülkelerin vatandaşları olduğu öğrenildi.
‘ABD’nin yeni yaptırımları bazı büyük Rus bankalarını ve AFK Sistema’yı etkiledi’
Bakanlığın açıklamasında ayrıca, ABD’nin yeni yaptırımlarının Absolut Bank ve Poçta Bank da dahil olmak üzere bir dizi büyük Rus bankasını etkilediği, HCF Bank, Russian Standard Bank ve Rusya Bölgesel Kalkınma Bankası gibi şirketlerin de kısıtlamalara tabi tutulduğu ifade edildi.
ABD’nin genişleyen yaptırım listesine Rus yatırım şirketi AFK Sistema ve onunla bağlantılı olan diğer bazı kuruluşlar da dahil edildi.
ABD'nin yeni Rusya karşıtı kısıtlamalarının kapsamına BAE, Çin, Moğolistan, İsviçre, Türkiye, Lüksemburg ve diğer ülkelerden toplamda 190'dan fazla şirket alınmış oldu.