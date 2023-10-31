https://sputniknews.com.tr/20231031/misustin-rus-ekonomisi-bu-yilin-ilk-dokuz-ayinda-yuzde-28-buyudu-1076932812.html
Mişustin: Rus ekonomisi bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 2.8 büyüdü
Mişustin: Rus ekonomisi bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 2.8 büyüdü
Rusya Başbakanı Mişustin, ülke ekonomisinin Ocak-Eylül döneminde yüzde 2.8 büyüdüğünü, sadece Eylül ayında ekonomik büyümenin yüzde 5’in üzerinde... 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T20:10+0300
2023-10-31T20:10+0300
2023-10-31T20:10+0300
dünya
rusya
rusya federasyonu
mihail mişustin
ekonomik büyüme
rusya ekonomik kalkınma bakanlığı
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ekonomi konulu toplantıda, “Dokuz ayın sonucu ekonomik büyüme 2.8 olarak gerçekleşti. Bu Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın ön değerlendirmesi. Sadece Eylül ayını alırsak bu rakam neredeyse iki katı oldu, yani yıllık bazda yüzde beşin üzerinde olarak gerçekleşti” açıklamasında bulundu.Ekonomik büyümeye en büyük katkının yerli üretim ve arz ekonomisinin oluşturulmasının yaptığını söyleyen Mişustin, Ocak-Eylül döneminde sanayi malları üretiminin yüzde üçten fazla arttığını belirterek, “Bu alanda liderlik imalat sanayide. Bu sektörde büyüme bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 7 olarak gerçekleşti” diye bildirdi.Yerli ürünlerin üretimindeki artışla bütçe gelirlerinin de arttığının altını çizen Rus Başbakan, petrol ve doğalgaz dışındaki gelirlerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 oranında artığını bilgisini verdi.‘Rus ekonomisi adaptasyon dönemini geçti’Ülkenin sosyoekonomik kalkınmasını durdurabilecek olası risklerin de ele alındığı toplantıda Mişustin, “Dış zorluklara adapte olma dönemi büyük ölçüde geçti” ifadesini kullandı.Sadece petrol ve doğalgaz sektöründe düşüşün yaşandığını kaydeden Başbakan, “Burada daha fazla zamana ihtiyacımız var. Sevkiyatlar için yeni rotasyonlar oluşturmak, yeni alıcılarla anlaşmalar sağlamak, yeni pazarlar bulmak gerekiyor” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230928/rus-ekonomisi-agustosta-yuzde-52-buyudu-1075820537.html
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rusya, rusya federasyonu, mihail mişustin, ekonomik büyüme, rusya ekonomik kalkınma bakanlığı
rusya, rusya federasyonu, mihail mişustin, ekonomik büyüme, rusya ekonomik kalkınma bakanlığı
Mişustin: Rus ekonomisi bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 2.8 büyüdü
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Rusya Başbakanı Mişustin, ülke ekonomisinin Ocak-Eylül döneminde yüzde 2.8 büyüdüğünü, sadece Eylül ayında ekonomik büyümenin yüzde 5’in üzerinde gerçekleştiğini belirtti.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ekonomi konulu toplantıda, “Dokuz ayın sonucu ekonomik büyüme 2.8 olarak gerçekleşti. Bu Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın ön değerlendirmesi. Sadece Eylül ayını alırsak bu rakam neredeyse iki katı oldu, yani yıllık bazda yüzde beşin üzerinde olarak gerçekleşti” açıklamasında bulundu.
Ekonomik büyümeye en büyük katkının yerli üretim ve arz ekonomisinin oluşturulmasının yaptığını söyleyen Mişustin, Ocak-Eylül döneminde sanayi malları üretiminin yüzde üçten fazla arttığını belirterek, “Bu alanda liderlik imalat sanayide. Bu sektörde büyüme bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 7 olarak gerçekleşti” diye bildirdi.
Yerli ürünlerin üretimindeki artışla bütçe gelirlerinin de arttığının altını çizen Rus Başbakan, petrol ve doğalgaz dışındaki gelirlerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 oranında artığını bilgisini verdi.
‘Rus ekonomisi adaptasyon dönemini geçti’
Ülkenin sosyoekonomik kalkınmasını durdurabilecek olası risklerin de ele alındığı toplantıda Mişustin, “Dış zorluklara adapte olma dönemi büyük ölçüde geçti” ifadesini kullandı.
Sadece petrol ve doğalgaz sektöründe düşüşün yaşandığını kaydeden Başbakan, “Burada daha fazla zamana ihtiyacımız var. Sevkiyatlar için yeni rotasyonlar oluşturmak, yeni alıcılarla anlaşmalar sağlamak, yeni pazarlar bulmak gerekiyor” diye ekledi.