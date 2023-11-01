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Zaharova'dan Hamas'ın elindeki Rusya vatandaşlarına ilişkin açıklama
Zaharova'dan Hamas'ın elindeki Rusya vatandaşlarına ilişkin açıklama
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Hamas'ın rehineleri arasındaki Rusya vatandaşlarıyla ilgili durumun çözüme kavuşturulması için aktif çaba... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T10:48+0300
2023-11-01T10:56+0300
dünya
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gazze şeridi
filistin
rusya
israil
rus vatandaşı
rusya dışişleri bakanlığı
vladimir putin
insani yardım
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Radyo Sputnik'e demeç veren Zaharova, Hamas'ın elindeki Rusya vatandaşları ve onların özgürlüğüne kavuşması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.Rehineler arasındaki Rusların İsrail'de daimi ikamet eden kişiler olduğunu ve Dışişleri Bakanlığı'nın elindeki verilere göre ne kurbanlar ne de rehineler arasında ziyaret için, turistik amaçlı veya geçici olarak giden kimse olmadığını kaydeden Zaharova, çifte vatandaşların da bulunduğunu ancak bu kişilerin Moskova'nın gözünde Rusya vatandaşı olduğunun altını çizdi.Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov, halihazırda 5 yada 6 Rus vatandaşının Hamas tarafından Gazze Şeridi'nde tutulduğunu söyledi.Zaharova, Rusya'nın rehinelerle ilgili durumun çözüme kavuşturulmasına katkı sunmak için aktif çaba gösterdiğini vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kurmaylarıyla yaptığı bir toplantıda, hem Filistin hem de İsrail'de çok sayıda Rusya vatandaşı bulunduğunu söyleyerek bölgedeki tüm ihtiyaç sahiplerine insani yardım sunulmasıyla ilgili sorunların çözülmesi gerektiğinin altını çizmişti.19 Ekim'de Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Gazze Şeridi'ndeki nüfus için 27 ton insani yardım taşıyan uçağın bölgeye gittiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231029/zaharova-rusya-orta-dogudaki-catismayi-azaltmak-icin-gereken-her-seyi-yapiyor-1076846353.html
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Zaharova'dan Hamas'ın elindeki Rusya vatandaşlarına ilişkin açıklama

10:48 01.11.2023 (güncellendi: 10:56 01.11.2023)
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Hamas'ın rehineleri arasındaki Rusya vatandaşlarıyla ilgili durumun çözüme kavuşturulması için aktif çaba sarf ettiklerini söyledi.
Radyo Sputnik'e demeç veren Zaharova, Hamas'ın elindeki Rusya vatandaşları ve onların özgürlüğüne kavuşması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Rehineler arasındaki Rusların İsrail'de daimi ikamet eden kişiler olduğunu ve Dışişleri Bakanlığı'nın elindeki verilere göre ne kurbanlar ne de rehineler arasında ziyaret için, turistik amaçlı veya geçici olarak giden kimse olmadığını kaydeden Zaharova, çifte vatandaşların da bulunduğunu ancak bu kişilerin Moskova'nın gözünde Rusya vatandaşı olduğunun altını çizdi.
Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov, halihazırda 5 yada 6 Rus vatandaşının Hamas tarafından Gazze Şeridi'nde tutulduğunu söyledi.

Zaharova, Rusya'nın rehinelerle ilgili durumun çözüme kavuşturulmasına katkı sunmak için aktif çaba gösterdiğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kurmaylarıyla yaptığı bir toplantıda, hem Filistin hem de İsrail'de çok sayıda Rusya vatandaşı bulunduğunu söyleyerek bölgedeki tüm ihtiyaç sahiplerine insani yardım sunulmasıyla ilgili sorunların çözülmesi gerektiğinin altını çizmişti.

19 Ekim'de Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Gazze Şeridi'ndeki nüfus için 27 ton insani yardım taşıyan uçağın bölgeye gittiğini duyurmuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2023
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