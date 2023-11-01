https://sputniknews.com.tr/20231101/zaharovadan-hamasin-elindeki-rusya-vatandaslarina-iliskin-aciklama-1076953319.html

Zaharova'dan Hamas'ın elindeki Rusya vatandaşlarına ilişkin açıklama

Zaharova'dan Hamas'ın elindeki Rusya vatandaşlarına ilişkin açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Hamas'ın rehineleri arasındaki Rusya vatandaşlarıyla ilgili durumun çözüme kavuşturulması için aktif çaba... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T10:48+0300

2023-11-01T10:48+0300

2023-11-01T10:56+0300

dünya

gazze

gazze şeridi

filistin

rusya

israil

rus vatandaşı

rusya dışişleri bakanlığı

vladimir putin

insani yardım

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Radyo Sputnik'e demeç veren Zaharova, Hamas'ın elindeki Rusya vatandaşları ve onların özgürlüğüne kavuşması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.Rehineler arasındaki Rusların İsrail'de daimi ikamet eden kişiler olduğunu ve Dışişleri Bakanlığı'nın elindeki verilere göre ne kurbanlar ne de rehineler arasında ziyaret için, turistik amaçlı veya geçici olarak giden kimse olmadığını kaydeden Zaharova, çifte vatandaşların da bulunduğunu ancak bu kişilerin Moskova'nın gözünde Rusya vatandaşı olduğunun altını çizdi.Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov, halihazırda 5 yada 6 Rus vatandaşının Hamas tarafından Gazze Şeridi'nde tutulduğunu söyledi.Zaharova, Rusya'nın rehinelerle ilgili durumun çözüme kavuşturulmasına katkı sunmak için aktif çaba gösterdiğini vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kurmaylarıyla yaptığı bir toplantıda, hem Filistin hem de İsrail'de çok sayıda Rusya vatandaşı bulunduğunu söyleyerek bölgedeki tüm ihtiyaç sahiplerine insani yardım sunulmasıyla ilgili sorunların çözülmesi gerektiğinin altını çizmişti.19 Ekim'de Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Gazze Şeridi'ndeki nüfus için 27 ton insani yardım taşıyan uçağın bölgeye gittiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231029/zaharova-rusya-orta-dogudaki-catismayi-azaltmak-icin-gereken-her-seyi-yapiyor-1076846353.html

gazze

gazze şeridi

filistin

rusya

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